Avec son premier iPhone pliable (iPhone Ultra/Fold) Apple ferait passer la commande de l’appareil photo et l’eSIM seule avant d’autres priorités matérielles, quitte à rogner sur l’espace interne et à limiter la partie photo.

Apple veut faciliter la prise de photo

Selon le leaker Instant Digital sur Weibo, Apple aurait accepté des compromis d’ingénierie pour intégrer la commande de l’appareil photo sur son premier iPhone pliable, alors même que le smartphone serait au moins 1,1 mm plus fin que l’iPhone Air une fois ouvert.

Le raisonnement avancé est fonctionnel. Sur un smartphone pliable au format plus large, Apple jugerait les réglages photo et la prise de vue plus contraignants, d’où l’idée d’un bouton permettant de garder une prise stable et d’effectuer certaines actions à une main.

Ce choix aurait un coût direct, au point qu’Apple aurait accepté de sacrifier une partie de l’empilement interne des composants pour conserver ce bouton sur cette première génération.

Les autres arbitrages iraient dans le même sens. L’iPhone Ultra ne serait pas attendu avec un téléobjectif, mais avec un duo grand-angle et ultra grand-angle à l’arrière, alors que des ingénieurs d’Apple auraient tout de même étudié les zooms des smartphones pliables concurrents, dont le Galaxy Z Fold 7 de Samsung, lors de tests menés à Shenzhen en Chine.

La connectivité suivrait aussi une logique de simplification matérielle. Instant Digital affirme n’avoir observé aucun signe de modules de tiroir pour carte SIM dans la chaîne d’approvisionnement, ce qui appuie l’hypothèse d’un iPhone pliable uniquement eSIM dans toutes les régions.

Le leaker avance enfin une production prudente de 10 millions d’unités la première année et un prix compris entre 15 000 et 20 000 yuans (entre 1 867 et 2 849 euros). Le lancement resterait attendu à l’automne 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max, avec un écran interne de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, Touch ID, la puce A20 et le modem C2.