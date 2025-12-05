Apple prévoit de lancer son premier iPhone pliable (iPhone Fold) sans tiroir pour carte SIM physique, en misant uniquement sur l’eSIM. Cette décision s’inscrit dans une logique de gain de place et de design ultra-mince, mais elle pose un défi majeur en Chine.

Uniquement l’eSIM sur l’iPhone pliable

C’est le leaker Instant Digital qui annonce sur Weibo que l’iPhone pliable, attendu pour 2026, sera uniquement compatible eSIM. Ce n’est pas vraiment une surprise en soi, sachant que l’information a déjà fait parler d’elle, notamment de la part de l’analyste Ming-Chi Kuo et de Mark Gurman (Bloomberg). Mais c’est l’occasion d’avoir une nouvelle confirmation.

Il existe déjà un iPhone qui supporte uniquement l’eSIM : c’est l’iPhone Air. Apple a fait ce choix parce que le smartphone est très fin (5,6 mm d’épaisseur). Et quand on sait que les rumeurs indiquent que l’iPhone pliable sera plus ou moins l’équivalent de deux iPhone Air combinés… cela explique l’usage de l’eSIM et non de la carte SIM physique.

En France, le fait d’avoir uniquement l’eSIM n’est pas vraiment un problème. La raison est qu’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile proposent tous les quatre l’eSIM avec leurs forfaits. Il y a toutefois quelques difficultés chez certains opérateurs virtuels (MVNO) comme La Poste Mobile qui, encore aujourd’hui, se limitent à la carte SIM physique.

De possibles difficultés avec la Chine et l’absence de la carte SIM

D’autre part, Instant Digital souligne que le choix de l’eSIM seulement pourrait poser un problème pour la Chine. Les utilisateurs chinois sont très attachés aux cartes SIM physiques, notamment le fait d’avoir deux SIM en même temps. Cela est lié à des habitudes culturelles et pratiques :

pouvoir changer rapidement de carte SIM (pour un voyage, une revente, un test d’appareil, etc) Marché de l’occasion : la revente et l’échange d’appareils sont très dynamiques, et une carte SIM physique facilite ces transactions

Le problème actuellement est que l’activation d’une eSIM nécessite souvent une visite en magasin chez les opérateurs chinois (China Mobile, China Telecom, China Unicom). Les utilisateurs chinois sont habitués à une autonomie totale sur leur appareil, sans dépendre d’un opérateur pour activer ou changer de ligne.

L’iPhone Air a rencontré un succès limité en Chine (et dans le monde), en partie à cause de cette contrainte de l’eSIM. Les utilisateurs ont préféré d’autres modèles avec la carte SIM physique, malgré les avantages de design.

De fait, les Chinois pourraient ne pas adopter l’iPhone pliable autant qu’espéré à cause de la suppression du tiroir à carte SIM. Le succès dépendra de la capacité des opérateurs chinois à rendre l’eSIM aussi pratique que la SIM physique.