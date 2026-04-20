Apple s’apprête à proposer la mise à jour iOS 26.4.2 sur iPhone et iPad. Elle viendra corriger des bugs rencontrés par les utilisateurs.

Bientôt iOS 26.4.2 en téléchargement

Apple n’a pas encore annoncé publiquement iOS 26.4.2, mais MacRumors a repéré des iPhone utilisant la mise à jour au niveau de ses visites. C’est un cas classique : des ingénieurs d’Apple testent des versions non encore annoncées pour s’assurer que tout fonctionne bien au niveau des applications. Ici, le test consiste à utiliser Safari et à visiter différents sites pour vérifier que le navigateur ne plante pas.

Il est difficile pour le moment de savoir quels bugs exactement iOS 26.4.2 va corriger. Pour rappel, iOS 26.4.1 a vu le jour il y a peu pour notamment corriger un bug en lien avec la synchronisation des données d’applications avec iCloud. Cela a également activé la fonction « Protection en cas de vol de l’appareil » sur les iPhone gérés en entreprise.

D’autre part, il est possible qu’iOS 26.4.2 bouche des failles de sécurité. Ce n’était pas le cas avec iOS 26.4.1, mais cela le pourrait avec la prochaine mise à jour.

Apple devrait logiquement rendre disponible iOS 26.4.2 au téléchargement cette semaine ou éventuellement la semaine prochaine.

La prochaine « grosse » mise à jour testée est iOS 26.5. Pour le coup, elle est d’ores et déjà disponible en version bêta pour les développeurs et les testeurs publics.