Une figure historique de l’actualité mobile s’apprête à disparaître du paysage. Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme @evleaks, a annoncé sur X que son dernier message sur la plateforme serait « probablement » son ultime communication. Après plus de quinze ans à devancer les annonces des constructeurs, le leaker met son activité entre parenthèses.

Le leaker le plus fiable pour les fuites iOS et Android

Samsung Galaxy, Google Pixel, Motorola Razr, HTC, Nokia, iPhone, iPad ou Sony Xperia : Evan Blass a publié avant une masse impressionnante de visuels officiels, de fiches techniques, sans oublier les annonces de dates de lancement avant leur officialisation par les fabricants concernés. La réputation du leaker reposait principalement sur un pourcntage élevé de leaks vérifiés, au point que de nombreux médias high-tech considéraient ses publications comme des annonces quasi officielles. On lui doit notamment la publication des premiers visuels du HomePod ou de l’Apple Watch SE. Le taux de réussite de ses leaks dépasse les 90%.

This will probably be my last post here. Sometimes you need to make tough decisions in order to improve your situation, and I feel like shutting down this account will help me move past what has been an at times exciting ride but more recently proven to be an unproductive… pic.twitter.com/Pc1WCkoPx0 — Evan Blass (@evleaks) May 2, 2026

Dans son message d’adieu, Blass explique devoir prendre « des décisions difficiles » pour améliorer sa situation. Le leaker décrit son compte comme une aventure « parfois passionnante », une aventure devenue plus récemment une « distraction improductive ».

Une activité influente, mais peu rémunératrice

À 50 ans, Evan Blass vit avec une sclérose en plaques diagnostiquée de longue date. Blass évoque aussi des difficultés financières, notamment pour payer ses traitements et ses déplacements. Déjà en 2014, le leaker avait tenté d’arrêter ses activités pour des raisons similaires, avant de revenir sur le devant de la scène quelques mois plus tard.

Cette fois, la décision semble définitive, bien que Blass indique vouloir rester actif sur Instagram sans préciser s’il y publiera encore des informations exclusives (à priori, non).