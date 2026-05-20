Eddy Cue, le vice-président d’Apple qui s’occupe des services, va recevoir le prix de « personnalité de l’année dans le divertissement » à l’occasion de Cannes Lions, à savoir le festival international de la créativité. Celui-ci, qui a lieu à Cannes tous les ans, compte parmi les plus prestigieuses manifestations du secteur de la publicité de la communication et des créatifs.

Un prix pour Eddy Cue

L’édition 2026 du festival aura lieu du 22 au 26 juin et Eddy Cue sera présent à Cannes lors de la première journée pour faire un discours. Il sera accompagné par Jerry Bruckheimer, important producteur de films qui a notamment produit F1 : le film avec Apple.

Simon Cook, le patron de Cannes Lion, déclare :

Eddy Cue n’a cessé de repousser les limites du divertissement et de la narration, en créant des plateformes et des expériences qui ont redéfini la manière dont le public interagit avec la culture. Sous sa direction, Apple a non seulement produit des contenus de classe mondiale, mais a également façonné l’avenir du divertissement grâce à l’innovation, à la créativité et à un engagement sans faille envers la qualité. Nous sommes ravis de décerner à Eddy le titre de « personnalité de l’année 2026 dans le domaine du divertissement ».

L’an dernier, Eddy avait indiqué qu’Apple préfère la qualité à la quantité :

Nous avons toujours considéré que l’art faisait partie intégrante de notre identité. Mais nous n’aurions jamais imaginé nous lancer dans la production de films ou de séries télévisées. Nous avons constaté que le monde était en pleine mutation et que tout le monde semblait privilégier la quantité. Nous avons pensé qu’il y avait une opportunité à saisir pour nous si nous misions vraiment sur la qualité.

Apple TV fait partie des services sous la supervision d’Eddy Cue. Le service de streaming, lancé en 2019, a connu plusieurs succès au fil des années. Il y a notamment eu l’Oscar du meilleur film pour CODA.