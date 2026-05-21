De nouveaux fichiers liés au piratage de Foxconn montrent que le groupe Nitrogen a bien mis la main sur de la documentation d’Apple. Pour l’instant, les éléments connus concernent surtout des schémas de composants de serveurs, des spécifications de racks et des manuels internes, loin d’une fuite massive sur l’iPhone, le Mac ou les puces Apple Silicon.

Après les premiers échantillons diffusés, rien n’indiquait clairement que des documents Apple figuraient parmi les données volées. Mais AppleInsider a mis la main sur de nouveaux fichiers, plus d’une trentaine au total, qui semblent cohérents avec de la documentation réelle d’Apple, tant par leur forme que par leurs outils de création.

Parmi les pièces les plus notables figurent des schémas de composants de serveurs Apple datés de fin 2025 et de mars 2026, ainsi que des manuels et spécifications de racks couvrant la période 2020-2023. L’un des documents les plus importants porte sur le projet Matterhorn et décrit des configurations de serveurs Apple basées sur les plateformes Intel Whitley et Eagle Stream, avec des détails sur l’architecture, l’agencement des cartes et certains composants matériels.

Une fuite centrée sur l’infrastructure serveur d’Apple

Les configurations donnent surtout un aperçu des capacités utilisées par Apple avant la généralisation de variantes plus récentes basées sur les puces Apple Silicon. Les serveurs haut de gamme reposaient sur deux processeurs Intel Ice Lake 32 cœurs à 2,2 GHz, 24 barrettes de RAM de 128 Go (DDR4), des GPU Nvidia T4 et plusieurs SSD NVMe de 8 To.

Nitrogen a aussi récupéré des documents Intel confidentiels liés au débogage, au JTAG, aux couches de sécurité et aux conceptions de cartes pour les plateformes Xeon. L’ensemble dessine donc davantage une photographie d’une infrastructure serveur passée ou transitoire qu’une fuite directe sur les architectures les plus récentes d’Apple.

Quatre fichiers de guides Apple liés aux serveurs sont également présents, avec des détails très concrets sur les racks internes : dimensions, couleurs autorisées, poids maximal, circulation de l’air, montage des panneaux, nivellement et tests de stabilité. Ce sont bien des documents sensibles au sens industriel, mais ils restent d’une portée limitée sans accès au matériel lui-même.

Le vrai risque dépend encore de ce qui n’a pas été publié

C’est là que le dossier reste ouvert. Les échantillons connus ne contiennent rien sur les puces Apple Silicon utilisées côté serveurs ni sur la fonction précise de ces machines dans l’infrastructure d’Apple. En l’état, des schémas de châssis, de supports ou de racks ne suffisent pas à parler d’une fuite stratégique majeure pour l’entreprise.

La situation serait différente si Nitrogen possédait aussi des plans de cartes mères, des configurations détaillées de serveurs Apple Silicon ou des données sur les volumes produits. Dans un tel scénario, la fuite pourrait devenir beaucoup plus sensible, notamment pour des concurrents actifs dans l’IA et les infrastructures de calcul.

En tout cas, le contenu connu du vol dépasse largement Apple. Des documents liés à AMD, Broadcom, Google, Intel, HP, Micron, Nvidia, Samsung, Seagate et de nombreux fournisseurs ou partenaires apparaissent aussi parmi les données compromises avec le piratage de Foxconn.

Cela confirme surtout la nature de la cyberattaque : le hack semble très fortement orienté vers l’univers des serveurs et des composants d’infrastructure. À ce stade, rien n’indique des fichiers liés aux chaînes de Foxconn qui assemblent l’iPhone, l’iPad, le Mac ou le Vision Pro, ce qui limite fortement la perspective d’une fuite majeure sur les produits grand public d’Apple.

L’ampleur réelle du vol reste inconnue

C’est l’incertitude principale. Nitrogen affirme avoir dérobé plus de 11 millions de fichiers, soit environ 8 To de données, ce qui laisse penser que les documents déjà montrés ne représentent peut-être qu’une petite partie du contenu total.

Autrement dit, les fichiers Apple déjà visibles ne sont probablement pas la partie la plus inquiétante de l’affaire, mais ils suffisent à confirmer que Foxconn a bien laissé échapper de la documentation industrielle réelle. Pour Apple, le risque immédiat paraît limité. Pour Foxconn en revanche, la question est désormais de savoir ce que le groupe n’a pas encore vu sortir.