La fonction Crash Detection de l’iPhone vient une nouvelle fois de démontrer son utilité dans une situation concrète… et extrême. Au Royaume-Uni, une conductrice déclare que son smartphone lui a sauvé la vie après que sa voiture a quitté une route de montagne au pays de Galles avant de dévaler la pente sur près d’une centaine de mètres.

Une sortie de route qui aurait pu tourner au drame

L’accident s’est produit dans le Denbighshire, sur une route sinueuse de montagne. Après avoir perdu le contrôle de son véhicule, la conductrice a glissé le long d’une pente abrupte. La voiture s’est immobilisée plus bas avant de prendre feu peu après qu’elle a réussi à s’en extraire.

Son iPhone a automatiquement détecté le choc violent et contacté les secours. Pompiers, services d’urgence et équipes de sauvetage en montagne ont ensuite été alertés et sont arrivés sur place une vingtaine de minutes plus tard.

Crash Detection, une fonction discrète mais vitale

Un appel automatique aux secours

La conductrice, gravement blessée, a passé quatre mois à l’hôpital et subi plusieurs opérations, notamment à la cheville et à la colonne vertébrale. Cette dernière a déclaré au micro de la BBC : « Je suis reconnaissante envers Apple pour ce que l’iPhone a fait. Je ne pense pas que j’aurais pu obtenir de l’aide aussi rapidement. »

Introduite avec l’iPhone 14, l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch Ultra, la détection d’accident utilise les capteurs de mouvement, le gyroscope, l’accéléromètre, le GPS et les microphones pour identifier un choc sévère. Lorsqu’un accident est détecté, l’appareil affiche une alerte et lance un compte à rebours. Sans réaction de l’utilisateur, l’iPhone appelle automatiquement les secours et peut transmettre la position de l’appareil.