Apple rend disponible au téléchargement une nouvelle mise à jour du firmware pour l’AirTag 2, avec comme numéro de version 3.0.49. Le précédent firmware avait été proposé il y a presque deux mois et avait pour numéro 3.0.45.

Nouvelle mise à jour pour l’AirTag 2

Apple propose une page sur son site qui relate les changements avec les mises à jour des AirTags. Mais celle-ci n’est pas à jour à l’heure où cet article est publié. Il faut donc patienter pour savoir que ce que réserve le nouveau firmware. Il est possible que ce soit uniquement des correctifs sans aucune nouveauté. C’est déjà arrivé dans le passé.

De plus, Apple ne propose aucune option pour forcer la recherche et l’installation de mises à jour. Vous devez donc laisser le traqueur d’objets gérer tout seul cette opération. Pour vérifier la version installée, ouvrez l’application Localiser sur votre iPhone, rendez-vous dans l’onglet Objets, choisissez votre AirTag dans la liste puis touchez son nom. Vous verrez l’information (ainsi que le numéro de série).

L’AirTag 2 seul coûte 35 euros et le pack de quatre est au prix de 119 euros. Il est toutefois possible de les avoir avec une promotion. En effet, l’AirTag 2 seul est à 29,99 € sur Amazon. Le lot de deux est à 59,98 €. Pour ce qui est du lot de quatre, c’est disponible pour 85 € sur Amazon Allemagne (vous pouvez utiliser votre compte Amazon français pour la commande) ou pour 99 € sur Amazon France.