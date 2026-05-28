Les clients professionnels du Crédit Agricole peuvent désormais utiliser Apple Pay avec leur carte bancaire. Pour leur part, les clients particuliers de la banque y ont le droit depuis 2020. Autant dire que les pros ont dû attendre un moment.

Apple Pay s’étend au Crédit Agricole

Le support pour Apple Pay chez les clients pros du Crédit Agricole leur permet d’ajouter leur carte bancaire Mastercard Professionnel, Mastercard Business et Mastercard Business World avec le système de paiement mobile. À l’instar de la version pour les particuliers, les paiements sans contact sont possibles dans les boutiques avec un iPhone ou une Apple Watch, ainsi que dans les applications depuis un iPhone ou iPad, ou encore sur le Web depuis un navigateur Internet.

Naturellement, on peut se demander pourquoi il y a eu un tel délai entre les clients particuliers et les clients professionnels. Voici ce qu’a indiqué le Crédit Agricole à iGeneration : « Nous avons attendu la mise en place de l’ensemble des fonctionnalités pour les particuliers afin d’offrir aux professionnels l’ensemble des fonctionnalités, au même titre que celles disponibles pour les clients particuliers ». Autant dire qu’il s’agit d’une réponse un peu vague.

Pour configurer Apple, il suffit d’ouvrir l’application Cartes sur son iPhone, de cliquer sur le signe « + », de sélectionner l’option « Carte bancaire » et de se laisser guider. L’opérateur prend quelques secondes et nécessite en général une confirmation avec un code reçu par SMS.