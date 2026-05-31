Beats, qui appartient à Apple, n’a pas changé la silhouette de ses casques audio pendant plusieurs années. Le modèle que le footballeur Lamine Yamal a arboré en arrivant au camp d’entraînement de la sélection espagnole marque une rupture nette avec cette continuité, surtout que le casque en question n’a pas encore été officialisé.

Le nouveau casque Beats teasé avant la Coupe du monde

Le Beats Studio Pro sorti en 2023 reprenait pour l’essentiel la ligne du Beats Studio 3 de 2019 : même architecture générale, avec en prime l’USB-C, l’audio spatial et des coussinets améliorés. Le nouveau modèle aperçu sur Lamine Yamal abandonne ce format. Le bandeau s’inspire des AirPods Max avec une tige fine qui s’élargit vers le sommet du crâne, les coques dépassent des coussinets au lieu d’être au même niveau et les bras télescopiques sont arrondis là où le Studio Pro utilisait des bras larges et plats. Les coques présentent également des extérieurs plats, absents des générations précédentes.

C’est Lamine Yamal lui-même qui a publié les photos sur son compte Instagram du casque avec le coloris rose. Beats pratique ce type de placement produit depuis longtemps, mais la portée est ici supérieure à d’habitude : le changement de design est suffisamment visible pour alimenter la conversation sans qu’un seul mot officiel soit prononcé.

Le casque avait été repéré la semaine précédente dans la base de données de la FCC américaine, ce qui avait déjà permis d’établir qu’il s’agissait probablement d’un produit Beats et non Apple. L’approbation réglementaire obtenue et les envois à des influenceurs ciblés suggèrent que la sortie commerciale est proche. Le nom reste à confirmer, Beats Studio Pro 2 étant une piste probable, sans que la marque ait communiqué quoi que ce soit à ce stade.