Tim Cook, le patron d’Apple, a publié aujourd’hui une vidéo sur X/Twitter s’amusant de son célèbre « Good morning ». Cela intervient quelques heures avant la keynote de la WWDC 2026, qui sera (normalement) la dernière pour Tim Cook.

Ce « Good morning » est devenu un mème sur les réseaux sociaux parce que Tim Cook le fait de la même façon à chaque début de conférence Apple. Il y a parfois des moqueries, mais c’est souvent pour rigoler que les internautes parlent de ce geste. Le patron d’Apple profite donc de l’occasion pour s’en amuser aujourd’hui avec une vidéo.

La vidéo regroupe plusieurs célébrités qui disent « Good morning », à leur façon en essayant d’imiter Tim Cook plus ou moins. La liste des célébrités est la suivante :

Lainey Wilson

Druski

Jimmy Fallon

Jessica Williams

Jane Krakowski

Brett Goldstein

Matthew Rhys

Zedd

Whoopi Goldberg

Harrison Ford

Ryan Tedder

Michael B. Jordan

Rhea Seehorn

Diplo

Le patron d’Apple regarde chaque vidéo et il décide finalement de faire son propre « Good morning » comme il en a l’habitude. « Merci pour les idées. Je pense que je vais le dire la façon dont je le fais toujours. Good morning ».

La keynote de la WWDC 2026 débutera à 19 heures. Ce sera l’occasion de découvrir iOS 27, macOS 27, le nouveau Siri IA et les autres nouveautés.