Les utilisateurs d’Apple Music vont profiter d’une meilleure qualité sur Apple TV, avec tvOS 27 qui ajoute le support du Hi-Res Audio pour atteindre 24 bits à 192 kHz.

Du mieux pour la qualité audio d’Apple Music

Il est déjà possible de profiter de l’audio lossless (sans perte) sur l’Apple TV avec tvOS 26. Cela implique du 24 bits à 48 kHz au mieux. Avec tvOS 27, on monte d’un cran avec du Hi-Res Audio 24 bits à 192 kHz. Il faut naturellement le matériel dédié pour réellement remarquer une différence. La plupart des personnes n’entendront pas une différence, mais pour ceux qui y arrivent, la nouveauté est une très bonne nouvelle.

Voici comment Apple présente la nouveauté :

Apple Music propose désormais le Hi-Res Audio sans perte sur tvOS, en plus de l’audio sans perte standard. Les abonnés disposant de haut-parleurs externes compatibles pourront écouter leurs morceaux préférés avec la meilleure qualité audio possible et profiter d’un son digne d’un studio directement via leur Apple TV 4K.

tvOS 27 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs. Les autres nouveautés de la mise à jour sont :