Apple a présenté tvOS 27, son nouveau système d’exploitation pour Apple TV, lors de la WWDC 2026, mais quels sont les modèles compatibles ?

Les Apple TV compatibles avec tvOS 27

Voici la liste des Apple TV qui peuvent installer tvOS 27 :

Apple TV 4K (2e génération, 2021)

Apple TV 4K (3e génération, 2022)

De fait, tvOS 27 abandonne le support de deux modèles, à savoir l’Apple TV HD (2015) et l’Apple TV 4K (1ère génération, 2017). Ces deux modèles vont rester sur tvOS 26.

Il est bon de noter que les rumeurs insistantes disent qu’une nouvelle Apple TV 4K est dans les cartons et doit sortir cette année. Si l’on en croit les fuites, Apple attendait la disponibilité du nouveau Siri AI pour sortir son nouveau boitier multimédia (et son nouveau HomePod mini). Siri AI est bien là avec iOS 27 et les autres systèmes d’exploitation, mais cela reste en bêta.

Du côté des nouveautés de tvOS 27, on retrouve :

une application Podcasts améliorée

un système de téléchargement intelligent au niveau de l’application Apple TV

des améliorations de performances générales pour des lancements plus rapides d’applications et le chargement du centre de contrôle

des options d’agrandissement de la taille du texte pour faciliter la lecture

des détails de la couverture de l’assurance AppleCare dans l’application Réglages de tvOS

des connexions AirPlay plus rapides vers l’Apple TV et le HomePod

Apple a proposé la première bêta de tvOS 27. Cela concerne pour le moment les développeurs. Apple a déjà dit que la bêta publique fera ses débuts en juillet, sans date plus précise pour le moment. Quant à la version finale, elle sera disponible pour tous en septembre.