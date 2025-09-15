C’est le jour J, Apple propose au téléchargement la version finale de sa mise à jour tvOS 26 sur les Apple TV. Cela fait suite à plusieurs bêtas et une release candidate. Le numéro de build est 23J353.

Les Apple TV compatibles avec tvOS 26

Apple TV HD (2015)

Apple TV 4K (1ère génération, 2017)

Apple TV 4K (2e génération, 2021)

Apple TV 4K (3e génération, 2022)

Les nouveautés

Le changement le plus visible de tvOS 26 est la nouvelle interface Liquid Glass. Directement inspirée de l’interface de l’Apple Vision Pro et de visionOS, cette esthétique mise sur des effets de transparence et de réfraction dynamiques qui réagissent en temps réel au contenu affiché. L’objectif est de rendre l’expérience plus moderne et immersive en gardant le contenu au centre de l’attention, même lors de l’utilisation des commandes de lecture ou du centre de contrôle. Il est à noter que cette nouvelle interface nécessite l’Apple TV 4K de 2e génération ou plus récente. Ceux avec un ancien modèle auront toujours l’ancienne interface.

Parmi les nouveautés nouveautés à retrouver :