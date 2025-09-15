tvOS 26 est disponible sur Apple TV : les nouveautés à retenir
C’est le jour J, Apple propose au téléchargement la version finale de sa mise à jour tvOS 26 sur les Apple TV. Cela fait suite à plusieurs bêtas et une release candidate. Le numéro de build est 23J353.
Les Apple TV compatibles avec tvOS 26
- Apple TV HD (2015)
- Apple TV 4K (1ère génération, 2017)
- Apple TV 4K (2e génération, 2021)
- Apple TV 4K (3e génération, 2022)
Les nouveautés
Le changement le plus visible de tvOS 26 est la nouvelle interface Liquid Glass. Directement inspirée de l’interface de l’Apple Vision Pro et de visionOS, cette esthétique mise sur des effets de transparence et de réfraction dynamiques qui réagissent en temps réel au contenu affiché. L’objectif est de rendre l’expérience plus moderne et immersive en gardant le contenu au centre de l’attention, même lors de l’utilisation des commandes de lecture ou du centre de contrôle. Il est à noter que cette nouvelle interface nécessite l’Apple TV 4K de 2e génération ou plus récente. Ceux avec un ancien modèle auront toujours l’ancienne interface.
Parmi les nouveautés nouveautés à retrouver :
- Enceintes AirPlay permanentes : jusqu’à présent, seuls les HomePod pouvaient être définis comme sortie audio par défaut de l’Apple TV. Avec cette mise à jour, n’importe quelle enceinte compatible AirPlay (de marques comme Sonos, Bang & Olufsen, LG, etc) peut désormais être utilisée comme haut-parleur permanent, sans avoir à la reconnecter à chaque utilisation.
- Connexion simplifiée : une nouvelle API simplifie considérablement la connexion aux applications de streaming. Une fois connecté à une application sur un appareil Apple (comme un iPhone sous iOS 26), l’utilisateur sera automatiquement identifié sur la même application sur son Apple TV, lui évitant de saisir ses identifiants à nouveau.
- Gestion des profils améliorée : il est désormais possible de configurer l’Apple TV pour qu’elle affiche l’écran de sélection de profil à sa sortie de veille. Cela permet à chaque utilisateur d’accéder directement à ses recommandations personnelles, sa liste de lecture et ses playlists Apple Music.
- FaceTime sur grand écran : l’application FaceTime s’enrichit avec l’affichage des fiches contact (photo et nom personnalisés) lors d’un appel. De plus, la fonction de sous-titres en direct est étendue à de nouvelles langues, dont le français, et les notifications d’appels (audio et FaceTime) apparaissent à l’écran pour le profil actif.
- Karaoké avec Apple Music : la fonction de karaoké est améliorée, permettant d’utiliser un iPhone (iPhone 11 ou plus récent) comme micro pour amplifier sa voix lors des sessions de chant sur une Apple TV 4K.
- Nouveaux économiseurs d’écran : de nouvelles vues aériennes font leur apparition. Il est également possible de personnaliser l’affichage en choisissant de masquer ou de montrer certaines catégories de vidéos (ville, terre, sous-marin, etc).