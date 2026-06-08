[WWDC 2026] Apple dévoile tvOS 27 et ses nouveautés
Apple dévoile aujourd’hui tvOS 27, le nouveau système d’exploitation pour l’Apple TV. Cela fait suite à la keynote de la WWDC 2026 où il y a notamment eu une mise en avant d’iOS 27, macOS Golden Gate et Siri AI.
Les nouveautés de tvOS 27 sur Apple TV
Contrairement à iOS 27 ou macOS Golden State, Apple n’a pas consacré une longue section à tvOS 27 pendant la keynote. Les nouveautés ont été dévoilées pendant quelques secondes.
Parmi les nouveautés de tvOS 27, on retrouve :
- une application Podcasts améliorée
- un système de téléchargement intelligent au niveau de l’application Apple TV
- des améliorations de performances générales pour des lancements plus rapides d’applications et le chargement du centre de contrôle
- des options d’agrandissement de la taille du texte pour faciliter la lecture
- des détails de la couverture de l’assurance AppleCare dans l’application Réglages de tvOS
des connexions AirPlay plus rapides vers l’Apple TV et le HomePod
Apple a proposé la première bêta de tvOS 27. Cela concerne pour le moment les développeurs. Apple a déjà dit que la bêta publique fera ses débuts en juillet, sans date plus précise pour le moment. Quant à la version finale, elle sera disponible pour tous en septembre.
À noter qu’il y a également la première bêta pour iOS 27 sur iPhone, iPadOS 27 sur iPad, macOS Golden Gate sur Mac et les autres systèmes d’exploitation pour Apple Watch et Apple Vision Pro.