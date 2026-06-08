Apple dévoile aujourd’hui tvOS 27, le nouveau système d’exploitation pour l’Apple TV. Cela fait suite à la keynote de la WWDC 2026 où il y a notamment eu une mise en avant d’iOS 27, macOS Golden Gate et Siri AI.

Les nouveautés de tvOS 27 sur Apple TV

Contrairement à iOS 27 ou macOS Golden State, Apple n’a pas consacré une longue section à tvOS 27 pendant la keynote. Les nouveautés ont été dévoilées pendant quelques secondes.

Parmi les nouveautés de tvOS 27, on retrouve :

une application Podcasts améliorée

un système de téléchargement intelligent au niveau de l’application Apple TV

des améliorations de performances générales pour des lancements plus rapides d’applications et le chargement du centre de contrôle

des options d’agrandissement de la taille du texte pour faciliter la lecture

des détails de la couverture de l’assurance AppleCare dans l’application Réglages de tvOS

des connexions AirPlay plus rapides vers l’Apple TV et le HomePod

Apple a proposé la première bêta de tvOS 27. Cela concerne pour le moment les développeurs. Apple a déjà dit que la bêta publique fera ses débuts en juillet, sans date plus précise pour le moment. Quant à la version finale, elle sera disponible pour tous en septembre.

À noter qu’il y a également la première bêta pour iOS 27 sur iPhone, iPadOS 27 sur iPad, macOS Golden Gate sur Mac et les autres systèmes d’exploitation pour Apple Watch et Apple Vision Pro.