Siri AI n’est pas disponible actuellement sur les Apple TV et HomePod, mais le code de la bêta de tvOS 27 confirme qu’Apple prépare l’arrivée de son nouvel assistant IA.

Siri AI en approche sur Apple TV et HomePod

En fouillant dans le code de la bêta 2 de tvOS 27, Macworld a repéré des éléments confirmant l’arrivée de Siri AI sur les Apple TV et HomePod. Il se trouve que plusieurs frameworks et bout de code en lien avec Apple Intelligence ne sont plus exclusifs aux iPhone, iPad et Mac. Un élément intéressant est que l’ajout a eu lieu avec la bêta 2 de tvOS 27 et non la première bêta.

Le code fait référence à Siri AI et à Apple Intelligence au moment de configurer un HomePod.

Toutefois, il ne faut pas s’attendre à ce que Siri AI soit disponible sur les Apple TV et HomePod existants. En effet, ces modèles ne répondent pas aux critères minimums en ce qui concerne Apple Intelligence. L’Apple TV 4K existante embarque la puce A15, là où il est nécessaire d’avoir au minimum l’A17 Pro sur iPhone et iPad pour Apple Intelligence. Du côté du HomePod, il y a la puce S7, là où watchOS 27 (compatible avec Siri AI) nécessite au minimum la puce S9.

Les rumeurs ont déjà indiqué qu’Apple prépare une nouvelle Apple TV 4K et un nouveau HomePod pour cette année. Ce sont ces modèles qui auront le droit à la nouvelle version de Siri dopée à l’intelligence artificielle. D’ailleurs, le code de la bêta de tvOS 27 fait maintenant référence à N1, la puce d’Apple qui gère le Wi-Fi 7, le Bluetooth Thread. Or, cette puce est seulement présente sur les récents iPhone, iPad et Mac. Si elle apparaît au niveau de tvOS 27, c’est qu’elle va être utilisée sur les Apple TV et HomePod.