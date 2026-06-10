Apple a profité de la WWDC 2026 pour présenter une application Siri autonome dans iOS 27, alors que Craig Federighi et Greg Joswiak défendaient encore en 2025 une intégration de Siri dans le flux de travail plutôt qu’un chatbot dédié. Craig Federighi a expliqué cette semaine ce choix par un besoin très concret : retrouver, gérer et reprendre une conversation passée avec Siri AI.

iOS 27 a le droit à sa propre application Siri

Apple a constaté que les utilisateurs veulent revenir à un échange précédent avec Siri, le prolonger ou s’y référer plus tard. Craig Federighi situe cette fonction sur l’écran d’accueil de l’iPhone, avec une application capable d’ouvrir l’historique conversationnel et de relancer l’échange.

Ce choix crée un décalage clair avec les déclarations tenues après le WWDC 2025. À ce moment-là, Craig Federighi, vice-président chargé d’iOS et de macOS, et Greg Joswiak, vice-président du marketing mondial d’Apple, décrivaient Apple Intelligence comme une présence intégrée au travail en cours. Leur ligne reposait sur une promesse simple : Siri devait apparaître dans le moment d’usage, au sein de l’action, sans se transformer en espace séparé de conversation.

Apple tente désormais de tenir les deux idées à la fois. L’entreprise ajoute une application Siri autonome dans iOS 27, tout en maintenant que l’assistant reste une fonction du système. Craig Federighi explique que l’application ne change pas la nature du service, elle fournit surtout la forme la plus naturelle pour retrouver une conversation passée et la reprendre sans friction.

Ainsi, Apple ne présente pas l’application Siri d’iOS 27 comme un nouveau produit isolé avec sa propre logique. Apple la décrit comme un espace pratique pour des échanges déjà liés au système. L’application sert donc à stocker, rouvrir et gérer des conversations déjà engagées.

Voici la déclaration complète de Craig Federighi :

Nous ne considérons pas Siri comme un simple chatbot isolé, un espace non intégré où l’on va discuter, mais plutôt comme un outil conversationnel à part entière que l’on utilise au moment même, profondément intégré à votre expérience. Il comprend ce qui s’affiche à l’écran et est capable d’interagir, non pas dans un univers séparé, mais directement dans le document que vous êtes en train de modifier et pour lequel vous avez besoin d’aide pour la relecture ou de conseils. Toutes ces expériences sont donc conversationnelles. Elles constituent véritablement une extension de votre expérience du système, profondément intégrée à votre flux de travail. Maintenant, nous avons longuement débattu de la meilleure façon de procéder si vous souhaitez revenir à une conversation que vous avez eue, parce que vous voulez la poursuivre, vous voulez vous y référer, et très honnêtement, sur notre plateforme, la solution la plus naturelle pour tout utilisateur qui cherche à retrouver quelque chose de ce genre est d’avoir une application qu’il peut gérer sur son écran d’accueil, lancer et réutiliser. Nous avons donc une application Siri, et cette application Siri ne fait que réincarner les capacités de cette expérience système fondamentale.

L’application Siri d’iOS 27 n’est pas disponible sur iPhone et iPad dans les pays de l’Union européenne parce qu’elle est en lien avec Siri AI, lui-même absent dans l’UE.