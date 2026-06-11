À temps pour le début de la Coupe du monde de football, Apple propose une nouvelle publicité pour les AirPods Pro 3 avec le footballeur brésilien Vinicius Jr en vedette. La pub met en avant la réduction de bruit active.

Apple met en avant la réduction de bruit active

On voit le joueur du Real Madrid mettre les AirPods Pro danser dans la rue sans être dérangé ni par les personnes autour ni par le bruit des travaux. « La meilleure technologie de réduction active du bruit au monde pour les écouteurs intra-auriculaires », indique Apple dans sa réclame.

La description de la vidéo ajoute : « La meilleure technologie de réduction active du bruit au monde élimine jusqu’à deux fois plus de bruit que les AirPods Pro 2 pour une expérience d’écoute plus immersive que jamais ».

Il est fort possible qu’Apple diffuse cette publicité pendant la Coupe du monde à la mi-temps des matchs. Cela n’est pas encore confirmé.

Les AirPods Pro 3 coûtent 249 euros chez Apple, mais ils sont disponibles en ce moment pour 199 euros chez Amazon. En plus de la réduction active du bruit, les écouteurs offrent l’audio spatial, la mesure de la fréquence cardiaque, une fonctionnalité d’aide auditive, la traduction en direct et bien plus encore.

Et pour les amateurs de football, le premier match de la Coupe du monde a lieu ce soir à 21 heures sur M6 (ou beIN Sports, au choix), opposant le Mexique à l’Afrique du Sud.