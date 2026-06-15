Siri AI est là avec iOS 27 et se veut enfin plus intelligent que l’assistant que nous avons eu depuis des années sur iPhone. Son efficacité repose sur l’intelligence artificielle et son usage est gratuit, mais va-t-il le rester ?

Un possible abonnement payant pour Siri AI à l’avenir

Apple est actuellement à l’étape où il faut d’abord prouver que Siri AI est un bon assistant IA afin de facturer quoi que ce soit. Mais les plans pourraient changer à l’avenir. La raison n’est autre que le coût que représenter certaines tâches d’intelligence artificielle.

Avec Siri AI, certaines actions tournent en local sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac. Mais pour d’autres, il faut faire appel au cloud. C’est notamment le cas pour certaines conversations avec Siri ou bien la génération d’images avec Image Playground. C’est là que ça risque de devenir payant à l’avenir, surtout qu’Apple impose des limites à ce jour.

Apple a déjà fait savoir que les utilisateurs peuvent générer quelques images par jour et ceux qui ont un abonnement iCloud+ ont le droit une limite plus importante. Mais qu’en sera-t-il à l’avenir ? Voici ce qu’indique Mark Gurman de Bloomberg :

Compte tenu des coûts élevés liés à l’exploitation des serveurs qui alimentent des fonctionnalités telles que les conversations dans Siri et Image Playground, je pourrais imaginer le scénario suivant : les fonctionnalités de base de Siri (celles qui existaient avant Siri AI, ainsi que les fonctionnalités de contexte personnel sur l’appareil) resteront toujours gratuites et sans limite de débit. Les fonctionnalités plus conversationnelles, celles liées à la connaissance du monde et à l’IA générative finiront par être soumises à des limites de débit, puis deviendront payantes, tout comme ChatGPT. Pour l’instant, Apple permet aux utilisateurs d’iCloud+ d’augmenter la limite de débit, mais je pense qu’un abonnement distinct sera proposé à un moment donné.

Pour faire une comparaison, un abonnement comme ChatGPT Plus coûte 23 €/mois. À voir si Apple envisagera une formule similaire pour la version complète de Siri AI, surtout que l’on peut imaginer que l’assistant adoptera de plus de plus en fonctions au fil du temps.