Apple s’apprête à proposer un abonnement payant qui concernera les utilisateurs les plus intensifs de Siri AI et d’autres services d’intelligence artificielle sur iPhone. Ils devront passer par des options de mise à niveau au niveau d’iCloud+. Cette annonce faite par Tim Cook marque un tournant stratégique, à l’heure où l’IA s’impose de plus en plus.

Une version payante pour Siri AI

Tim Cook a fait cette annonce lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers d’Apple :

En ce qui concerne l’impact sur le coût de calcul, nous n’en sommes évidemment qu’aux prémices et je ne voudrais donc pas affirmer que nous avons déjà un plan complet à ce sujet. Nous pensons toutefois qu’il y aura des utilisateurs qui souhaiteront en faire un usage intensif et nous proposerons des options de mise à niveau sur iCloud+ permettant aux utilisateurs d’acheter davantage de ressources sur cette plateforme. Nous verrons comment ces options seront accueillies.

Cette déclaration confirme qu’Apple envisage désormais Siri AI comme un service à plusieurs niveaux, plutôt que comme une fonctionnalité totalement gratuite pour tous les utilisateurs.

Siri AI restera accessible gratuitement pour un usage de base, mais cette gratuité s’accompagnera de limites dont l’ampleur exacte reste pour l’instant inconnue. Ce choix s’explique par le coût opérationnel que représente la nouvelle version de l’assistant pour Apple, plusieurs requêtes impliquant l’envoi de données vers les serveurs cloud de l’entreprise et, dans certains cas, vers des infrastructures tierces.

En l’état, les quotas précis au-delà desquels un paiement serait nécessaire n’ont pas encore été communiqués par Apple. La fabricant avait déjà évoqué des limites quotidiennes à la WWDC 2026 pour d’autres fonctionnalités d’IA, comme Image Playground sur iOS 27, ce qui laisse penser que Siri AI pourrait suivre une logique similaire

C’est l’occasion de rappeler que l’accès à Siri AI nécessite un iPhone 15 Pro ou un modèle plus récent avec iOS 27. La bêta est déjà disponible pour les développeurs et testeurs publics. Malheureusement, Siri AI n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne ni en Chine au départ.