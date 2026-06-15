Vous avez installé iOS 27 sur votre iPhone ou macOS 27 Golden Gate sur Mac et avez remarqué que l’indexation prend du temps. C’est normal selon Apple et c’est en lien avec Siri AI.

Une indexation qui peut s’éterniser sur iOS 27

Cela fait une semaine maintenant que la bêta d’iOS 27 et de macOS 27 Golden Gate est disponible. Mais si vous faites un tour dans l’application Réglages, vous remarquerez peut-être le message « Indexing in Progress ». En temps normal, l’indexation aurait déjà dû être terminée depuis un moment, mais de nombreux utilisateurs ont toujours ce message.

La raison est qu’iOS 27 crée un nouvel index de recherche pour savoir exactement où se trouve chaque fichier et chaque information pour que Siri AI puisse les utiliser en source. L’indexation s’effectue même pour nous dans les pays de l’Union européenne où Siri AI n’est pas disponible. La raison est simple : l’idée est que tout soit prêt le jour où Siri AI sera accessible partout en Europe.

Malgré tout, Apple fait savoir qu’il y a une limitation actuelle pour ceux qui ont un appareil avec une langue autre que l’anglais et une région autre que les États-Unis. Dans ses notes pour développeurs, Apple indique :

Le téléchargement des ressources de recherche peut être lent pour les langues et les régions autres que l’anglais et les États-Unis, ce qui peut entraîner une dégradation de l’expérience de recherche dans les applications natives pendant quelques heures après l’installation ou la mise à jour vers la dernière version du système d’exploitation, ou après avoir modifié la langue ou la région de votre appareil.

En l’état, vous ne pouvez rien faire de particulier si l’indexation est toujours d’actualité sur votre iPhone, iPad ou Mac, si ce n’est patienter. Vous pouvez continuer à utiliser votre appareil normalement. Et une fois que ce sera terminé, les résultats de recherche dans plusieurs applications, dont Mail, Photos et Messages, seront (normalement) meilleurs.