Apple continue d’affiner les usages du quotidien avec iOS 27. Parmi les nouveautés discrètes de la première bêta, le clavier de l’iPhone gagne une fonction pratique : il peut désormais proposer directement le contenu récemment copié dans la barre de suggestions, au-dessus des touches. L’objectif est simple : réduire les manipulations nécessaires pour coller un texte, un lien, une image ou même un fichier dans une autre application.

Une suggestion de collage directement au-dessus du clavier

Jusqu’à présent, coller un élément sur iPhone passait le plus souvent par un appui long dans un champ de texte, puis par le bouton de collage affiché par iOS. Avec iOS 27, Apple ajoute un raccourci plus visible : lorsqu’un contenu vient d’être copié, le clavier peut afficher une proposition permettant de l’insérer en un seul geste.

Cette nouveauté semble fonctionner de manière transversale, aussi bien dans les applications d’Apple que dans les apps tierces. Elle ne se limite pas au texte : un lien copié depuis Safari, une photo récupérée depuis Photos, un fichier provenant de l’app Fichiers ou encore une adresse issue de Plans peuvent être proposés dans la zone de suggestions. Le fonctionnement s’inscrit dans la même logique que les raccourcis contextuels déjà présents dans iOS, comme les suggestions de mots, d’emojis ou de remplissage automatique.

iOS 27 affiche un aperçu du contenu copié

La suggestion ne se contente pas d’afficher un simple bouton Coller. iOS 27 présente aussi un aperçu du contenu disponible dans le presse-papier. Pour un lien, le système peut mettre en avant le nom de domaine. Pour une image ou un fichier, une vignette permet d’identifier rapidement l’élément avant de l’insérer. Dans le cas d’un texte, le clavier montre une portion du contenu copié afin d’éviter toute confusion.

Apple indique ainsi clairement la provenance du contenu, avec le nom de l’application depuis laquelle l’élément a été copié. C’est un détail important, car le presse-papier d’iOS est devenu plus surveillé au fil des années, notamment depuis les alertes de confidentialité introduites avec les précédentes versions du système. On se souvient d’ailleurs qu’Apple avait dû corriger un bug lié aux pop-up de copier-coller sur iOS 16, qui apparaissaient de manière trop fréquente entre les applications.

Un comportement pensé pour rester contextuel

La suggestion de collage ne semble pas avoir vocation à rester affichée en permanence. D’après les premiers essais réalisés avec la bêta, iOS 27 la met surtout en avant juste après une copie, lorsque l’utilisateur a de fortes chances de vouloir réutiliser l’élément. Un contenu copié depuis longtemps ne devrait donc pas encombrer inutilement la barre de suggestions.

Le clavier s’adapte au champ de texte

Le système paraît également tenir compte de l’état du champ actif. Lorsque la zone de saisie est vide, la proposition de collage apparaît plus facilement. En revanche, une fois que l’utilisateur commence à écrire, iOS 27 redonne la priorité aux suggestions classiques du clavier, comme les mots prédictifs ou les emojis.

Ce comportement reste toutefois susceptible d’évoluer. La fonction est actuellement observée dans une bêta, ce qui signifie que certains détails peuvent encore changer avant la version finale. Des incohérences peuvent notamment apparaître lorsque l’on revient dans un champ déjà rempli, avec une suggestion de collage qui réapparaît parfois sans logique évidente.

Une petite nouveauté, mais un vrai gain d’usage

Cette amélioration illustre bien l’approche d’Apple avec iOS 27 : au-delà des annonces plus visibles autour de Siri, de l’IA et de l’interface, la mise à jour apporte aussi des ajustements destinés à rendre l’iPhone plus rapide à utiliser. Le clavier est justement l’un des points sensibles du système, Apple ayant déjà travaillé sur la correction automatique et la saisie avec un nouveau système de clavier pour iOS 27.

Cette fonction de collage rapide complète aussi les autres évolutions attendues autour de l’intelligence et de la productivité dans iOS. Apple prépare par exemple une intégration plus visible de Siri dans les usages d’écriture, avec une option liée au clavier évoquée dans les premières fuites autour de Siri IA sur iOS 27. Plus largement, la mise à jour s’inscrit dans une génération où Apple cherche à rendre les actions courantes plus directes, sans nécessairement bouleverser les habitudes des utilisateurs.