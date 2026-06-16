Le pass Navigo annuel sur iPhone a déjà connu des retards et voilà qu’un nouveau s’ajoute à la liste. Il faudra maintenant attendre septembre pour en profiter.

Le pass Navigo annuel sur iPhone en septembre 2026

Il faut savoir que le pass Navigo est déjà disponible sur iPhone, et ce depuis mai 2024. Mais il y a deux titres en particuliers qui restent absents à ce jour : le pass annuel et le pass Imagin’R (pour les étudiants). La situation avait récemment progressé pour le premier, avec Île-de-France Mobilités qui annonçait lancer un test avec certains usagers.

Aux dernières nouvelles, Île-de-France Mobilités annonçait une disponibilité pour le printemps, puis pour les prochaines semaines étant donné le test en cours. Aujourd’hui, l’autorité organisatrice des transports en commun pour la région Île-de-France a finalement annoncé un autre report, avec une disponibilité du pass Navigo annuel sur iPhone en septembre. Pour les smartphones Android, ce sera disponible en juillet.

Première annonce : Le passe Navigo Annuel et Senior est décalé à début juillet sur Android et septembre sur iPhone. IDFM annonçait printemps avant. Imagin’R sur smartphone désormais prévu à la rentrée… 2027. pic.twitter.com/OsZJuyUT9L — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) June 16, 2026

Et le pass Imagin’R sur iPhone, c’est pour quand ? Pour le coup, c’est pire. Île-de-France Mobilités annonce qu’il sera disponible à la rentrée… 2027. Autant dire qu’il va falloir être patient, déjà que les étudiants l’attendent depuis un moment.

Dans la foulée, Île-de-France Mobilités a profité de sa conférence du jour pour annoncer que la validation par carte bancaire arrive dans le métro à Paris. Cela va surtout être intéressant pour les usagers ponctuels et les touristes. Pour les Franciliens, le pass Navigo restera plus intéressant.