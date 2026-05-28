Bonne nouvelle pour les Franciliens : le pass Navigo annuel prépare enfin son arrivée sur iPhone. Une phase de test commence pour l’usage du pass sur smartphone afin de prendre les transports en commun de la RATP (bus, métro, tramway et RER) en région parisienne.

Un test en cours pour le pass Navigo annuel sur smartphone

Il faut savoir que le pass Navigo est déjà disponible sur iPhone, et ce depuis mai 2024. Mais il y a deux titres en particuliers qui restent absents à ce jour : le pass annuel et le pass Imagin’R (pour les étudiants). La situation progresse pour le premier, avec Île-de-France Mobilités qui annonce lancer un test avec certains usagers.

« Cette semaine, nous vous proposons un test exceptionnel : participer à l’expérimentation du transfert du Navigo Annuel sur le téléphone », indique Île-de-France Mobilités dans un e-mail envoyé aux membres inscrits à son programme « Le Lab », comme le relate Numerama. Le test débute dès maintenant pour les smartphones Android et commencera d’ici les prochains jours sur iPhone.

Un élément intéressant à prendre en compte est qu’il sera possible d’importer son abonnement Navigo physique annuel existant sur smartphone. Nul besoin d’annuler son abonnement actuel pour basculer sur la version numérique. Il reste toutefois une interrogation : une fois l’abonnement annuel importé sur iPhone, le pass Navigo physique sera-t-il toujours fonctionnel ou sera-t-il désactivé ?

En tout cas, le lancement est pour bientôt. Île-de-France Mobilités ne communique pas encore une date de sortie précise, mais une arrivée cet été est une forte possibilité. On l’avait déjà vu avec le pass Liberté+ sur smartphone, avec le test sur smartphone qui avait débuté en avril avant une disponibilité pour tous en juin l’an dernier.