Il va encore falloir patienter pour pouvoir utiliser son pass Navigo annuel sur iPhone et les smartphones Android. Île-de-France Mobilités, l’autorité qui gère la mobilité pour la région Île-de-France, parle désormais d’une disponibilité pour l’été 2026.

Le pass Navigo annuel sur iPhone dès l’été 2026

Pour rappel, il est déjà possible d’avoir le pass Navigo sur iPhone et Apple Watch, et ce depuis mai 2024. Mais les détenteurs d’un forfait annuel ne peuvent pas l’avoir sur leur smartphone ou montre connectée. Au départ, Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d’Île-de-France, avait annoncé une arrivée pour 2025. Il y a ensuite eu un report à 2026. Puis c’est passé au printemps 2026. Et voilà maintenant qu’on apprend que la disponibilité se fera à l’été 2026.

« L’arrivée du forfait Navigo Annuel sur smartphone à l’été 2026 marque une nouvelle étape de la simplification des déplacements en Île-de-France », indique Île-de-France Mobilités. Le groupe ajoute que « vous pourrez le dématérialiser en un clic sur l’application Île-de-France Mobilités pour valider avec votre smartphone ». On comprend ainsi que les pass Navigo annuels existants pourront être transférés sur smartphone, il ne sera pas obligatoire d’en avoir un séparé.

En outre, Île-de-France Mobilités liste ces deux éléments :

Plus besoin d’emporter votre pass partout avec vous : votre téléphone devient votre titre de transport.

Validation ultra-rapide : approchez simplement votre téléphone de la borne de validation, même avec la batterie à plat.

À date, les différentes variantes du pass Navigo sont disponibles sur iPhone. Il y a notamment eu l’arrivée du pass Navigo Liberté+ en juin dernier. Il ne reste plus que l’abonnement annuel et Imagine R.