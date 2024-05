Ce 21 mai marque la disponibilité du pass Navigo sur iPhone et Apple Watch, mais ceux qui ont l’abonnement annuel devront attendre 2025. C’est fort dommage étant donné que beaucoup de Franciliens ont cette formule.

C’est Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d’Île-de-France, qui a annoncé la nouvelle avec un message sur X (ex-Twitter). « Ça y est ! Les utilisateurs Apple peuvent désormais charger et valider leur Navigo sur l’iPhone et l’Apple Watch », dit-elle. Elle précise qu’il est possible d’acheter les tickets via l’application Cartes d’Apple. Et pour ceux avec l’application Île-de-France Mobilités, il est possible d’utiliser le pass Navigo avec les abonnements semaines et mensuels. « Et fin 2025 pour les Navigo annuels », ajoute Valérie Pécresse.

✅ Ça y est ! Les utilisateurs Apple peuvent desormais charger et valider leur #Navigo sur l’iPhone et l’Apple Watch : 👉🏻 Via l’appli @IDFmobilites pour les abonnements Navigo semaines et mensuels. Et fin 2025 pour les Navigo annuels.

👉🏻 Via l’appli "Cartes" d’Apple pour… pic.twitter.com/TfvExuaGcy — Valérie Pécresse (@vpecresse) May 21, 2024

Pourquoi cette attente à 2025 ? Il n’y a pas une réponse officielle sur le sujet. On peut toutefois imaginer que la région a tout misé sur le processus du pass Navigo occasionnel, hebdomadaire et mensuel pour les Jeux olympiques de Paris. En d’autres termes, la capitale préfère faciliter la tâche aux touristes et spectateurs des JO 2024 plutôt qu’aux Franciliens qui prennent régulièrement les transports en commun et qui ont un abonnement annuel.

Reste à savoir quand la disponibilité aura réellement lieu en 2025…