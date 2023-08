Cela fait un moment maintenant que les Franciliens attendent l’arrivée du pass Navigo sur iPhone. Bonne nouvelle pour eux : cela devrait être prêt pour le début de 2024.

Dès l’année prochaine, il sera possible d’utiliser son iPhone comme pass Navigo et ainsi valider son titre de transport pour prendre les bus, métros, RER et tramways gérés par la RATP. Selon L’Informé, le dernier obstacle juridique vient d’être levé : un recours du préfet de l’Île-de-France contre le dispositif vient d’être retiré.

Il faut savoir qu’il est déjà possible de recharger sa carte Navigo avec son iPhone grâce au NFC. Mais cela s’arrête là, il n’est pas encore possible d’utiliser son smartphone avec la pomme au dos pour valider son titre de transport. Cela va donc changer l’année prochaine.

Du côté d’Android, il est déjà possible d’utiliser son smartphone au moment d’entrer dans un bus ou de passer les portiques du métro pour être dans les règles, et ce depuis octobre 2022. Cela passe par l’application d’Île-de-France mobilités (IDFM), l’autorité organisatrice des transports franciliens. Tout passe par le NFC. Les détenteurs d’iPhone devront attendre le début de 2024 pour y avoir le droit.

Dans le cas de l’iPhone, il sera possible d’ajouter son pass Navigo à l’application Cartes (Wallet) d’Apple. Il suffira de placer son iPhone au niveau des portiques et c’est fini. Nul besoin de confirmer avec Touch ID ou Face ID.

Sans surprise, les Jeux olympiques ont un peu accéléré le processus. En effet, l’autorité francilienne organisatrice des mobilités voulait que ce soit prêt avant les JO 2024 qui auront lieu à Paris. Elle compte sur cette solution simple de paiement pour convaincre les milliers de spectateurs étrangers qui assisteront aux épreuves d’utiliser les transports en commun.