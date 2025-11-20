Le pass Navigo est déjà disponible sur iPhone, mais il manque encore le support du pass annuel et du forfait Imagine R. Cela va changer en 2026 avec une disponibilité sur smartphone dès le printemps.

Du mieux pour le pass Navigo sur smartphone au printemps 2026

Île-de-France Mobilités, l’autorité qui gère la mobilité pour la région Île-de-France, prépare le terrain au niveau de son application iOS. Dès le printemps 2026, elle va ajouter une option qui permettra aux détenteurs d’un pass Navigo annuel ou Imagine R de faire une synchronisation pour l’avoir sur iPhone ou un smartphone Android. Ainsi, il sera possible d’avoir une copie numérique de son pass Navigo au niveau de l’application Cartes d’Apple. Par conséquent, les Franciliens pourront valider leur titre de transport directement avec leur iPhone au moment de prendre le bus, le métro, le RER ou le tramway.

Il faudra donc attendre le printemps 2026 pour que toutes les offres en lien avec le pass Navigo soient compatibles avec les smartphones. Le point positif est que plusieurs forfaits existants sont d’ores et déjà compatibles : pass mensuel, pass hebdomadaire, tickets à l’unité, forfaits pour les visiteurs, tickets aéroport ou encore l’abonnement Liberté+.

En complément, Île-de-France Mobilités fait savoir à Numerama que la recharge mobile intéresse de plus en plus d’usagers. Rien qu’en octobre, il y a eu 7,7 millions de rechargements. À date, un tiers des abonnements sont souscrits sur smartphone. L’objectif est d’atteindre le cap des 50 % d’ici à 2027. Bien sûr, le support du pass annuel et du forfait Imagine R devrait aider à gonfler les chiffres.