Le pass Navigo annuel sur smartphone, c’est fait : il est disponible à partir d’aujourd’hui sur les appareils Android et fera ses débuts sur iPhone d’ici septembre, comme l’annonce Île-de-France Mobilités (IDFM).

Il était déjà possible d’utiliser les différents types du pass Navigo sur son iPhone ou smartphone Android, à l’exception du forfait annuel et d’Imagine R pour les étudiants. Voilà que la situation se débloque pour le premier. Voici les étapes à suivre :

Sélectionnez « transférer mon Navigo annuel » (si cette option n’est pas affichée, mettez à jour l’application Île-de-France Mobilités).

Posez votre passe Navigo au dos de votre smartphone Ajoutez une photo à votre profil si vous ne l’avez pas déjà fait (elle vous sera exigée en cas de contrôle).

Posez une nouvelle fois votre passe Navigo au dos de voter smartphone pour désactiver votre pass physique et finaliser l’opération.

Île-de-France Mobilités propose même un tutoriel vidéo pour montrer la procédure.

Pass Navigo physique ou sur smartphone, il faut choisir

Ainsi, votre pass Navigo annuel sera sur votre smartphone et vous pourrez l’utiliser au niveau des valideurs des transports en commun en Île-de-France. Attention toutefois : il n’est pas possible d’avoir le pass physique et la version numérique sur smartphone. C’est soit l’un soit l’autre. Mais l’avantage est qu’il est possible de faire une bascule : vous pouvez convertir le pass physique en pass numérique et inversement, directement depuis l’application Île-de-France Mobilités.

Le déploiement se fait à partir du 2 juillet et jusqu’à la mi-juillet. Et comme dit précédemment, le support sur iPhone aura lieu d’ici septembre.

À noter qu’il n’est pas possible de souscrire à un pass Navigo annuel directement depuis l’application. IDFM justifie ce choix en indiquant :

On aurait pu créer une nouvelle procédure d’inscription directement sur smartphone, mais là encore, on s’est dit qu’on avait 1,3 million de personnes qui attendaient depuis longtemps ce service contre 14 000 nouveaux abonnés par mois. On a préféré concentrer notre temps et notre énergie pour permettre à nos abonnés déjà fidèles d’avoir accès à Navigo sur le téléphone. C’est aussi ça la bonne gestion de l’argent public. Et puis, au moins comme ça, carte ou téléphone, tout le monde peut choisir.

Enfin, les abonnés au pass Imagine R devront patienter. Ils pourront l’avoir sur smartphone à la rentrée… 2027.