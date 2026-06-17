Apple bouche une faille de sécurité Bluetooth avec les Beats Studio Buds
Apple a proposé une mise à jour du firmware des écouteurs Beats Studio Buds, avec la version 1B211. Il se trouve qu’elle vient boucher une faille de sécurité en lien avec le Bluetooth.
Une faille Bluetooth avec le micro
La mise à jour est sortie hier soir, mais Apple n’avait pas donné une explication sur les éventuels changements ou correctifs. Désormais, nous savons qu’elle bouche la faille de sécurité qui a pour identifiant CVE-2025-20701.
Apple explique qu’un attaquant se trouvant à portée du Bluetooth pouvait être en mesure d’écouter via le micro d’un appareil qui n’est pas encore appairé et qui recherche activement des demandes d’appairage. Le nécessaire a été fait pour boucher cette vulnérabilité.
Un élément intéressant est qu’Apple précise qu’il s’agit d’une vulnérabilité dans un code open source et que les logiciels Apple font partie des projets concernés.
Vous pouvez vérifier quelle version est installée. Rendez-vous dans Réglages > Général > Informations, descendez et sélectionnez vos Beats Studio Buds. La version installée du firmware est située au niveau de la ligne « Version du programme interne ».
Voici la procédure d’Apple pour mettre à jour les AirPods (et normalement les Beats Studio Buds) :
- Assurez-vous que vos Beats Studio Buds sont à portée Bluetooth de votre iPhone, iPad ou Mac connecté au Wi-Fi.
- Placez vos Beats Studio Buds dans leur boîtier de charge et fermez le couvercle.
- Branchez le câble de chargement sur votre boîtier de charge, puis branchez l’autre extrémité du câble sur un chargeur ou un port USB.
- Laissez le couvercle du boîtier de charge fermé et attendez au moins 30 minutes pour que le firmware soit mis à jour.
- Ouvrez le couvercle du boîtier de charge pour reconnecter vos Beats Studio Buds à votre iPhone, iPad ou Mac.
- Vérifiez à nouveau la version du firmware.