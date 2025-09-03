Beats, qui appartient à Apple, s’apprête à enrichir sa gamme de casques et d’écouteurs avec de nouveaux coloris. MacRumors a fouillé dans une récente bêta logicielle d’Apple et partage les photos.

De nouveaux coloris pour les produits Beats

Le Beats Studio Pro, actuellement proposé à 399,95 euros chez Apple mais 259 euros chez Amazon, existe en marine, sable, noir et moka. Il arrivera bientôt avec deux nouvelles couleurs, nommées en interne dark slate (ardoise foncée) et rose. Ces teintes pourraient correspondre aux coloris Sand Gray (gris sable) et Soft Pink (rose pâle) mentionnés précédemment, mais non encore commercialisés.

Le Beats Solo 4, vendu à 229,95 euros chez Apple mais 169 euros chez Amazon, est actuellement disponible en noir mat, bleu ardoise et rose pastel. Il aura bientôt le droit à une édition spéciale JENNIE rouge. Apple proposera aussi des variantes or rose et or champagne.

Enfin, les Beats Solo Buds, écouteurs intra-auriculaires vendus 89,95 euros chez Apple mais 69 euros chez Amazon, existent en noir mat, gris orage, mauve polaire et rouge transparent. Ils gagneront bientôt une nouvelle couleur crème, surnommée « icing » en interne.

Voici plusieurs courtes vidéos qui montrent les nouveaux coloris :

Il n’y a pas encore d’informations sur la date de sortie exacte. Il n’est toutefois pas impossible qu’Apple les dévoile le 9 septembre à l’occasion de la keynote des iPhone 17.