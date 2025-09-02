Apple vient d’annoncer une nouvelle collaboration avec la chanteuse sud-coréenne Jennie Kim, membre du célèbre groupe de k-pop Blackpink, autour d’une édition limitée des casques Beats Solo 4. Baptisée sobrement « JENNIE », cette version se distingue par une finition Rouge Rubis, l’ajout de deux nœuds rouges détachables et un étui de transport assorti. Pour marquer encore davantage la touche personnelle de l’artiste, l’un des coussinets arbore des symboles inspirés de l’univers musical de Jennie. Le casque sera disponible dès le vendredi 5 septembre, une inscription en ligne étant même possible pour être prévenu du lancement (les fans n’attendent pas) !

Cette « collab » s’inscrit dans la stratégie actuelle de Beats, la marque multipliant les partenariats artistiques et culturels afin de proposer des produits exclusifs à forte identité visuelle, et ce sans modifier leurs caractéristiques techniques ni leur prix. Lancés au mois d’avril 2024, les Beats Solo 4 sont commercialisés en France au prix de 230 euros, et l’édition Jennie devrait conserver ce même tarif. Cette opération marketing permettra t-elle à Apple de séduire les fans de K-pop en capitalisant sur la popularité mondiale de Jennie Kim ? Un élément de réponse : l’artiste sur-coréenne compte plus de 88 millions de followers sur Instagram.