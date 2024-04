La quatrième version du Beats Solo est en approche. Etonnamment, c’est dans la dernière version bêta de visionOS (visionOS 1.2 bêta 3) que se trouvent les indices de l’accessoire, sous la forme de nouvelles animations de synchronisation. Plus précisément, quatre fichiers vidéo en boucle ainsi qu’un fichier PLIST, tous dans la dernière bêta de visionOS, pointent directement vers une sortie imminente des Beats Solo 4. Le même bout de code précise aussi que le Beats Solo 4 sera disponible en coloris noir, bleu et rose, et livre même le prix de l’accessoire, soit 199,99 dollars (un tarif identique à celui du Beats Solo 3).

Pour rappel, des références au Beats Solo 4 étaient déjà présentes dans la release candidate d’iOS 17.4 publiée en février et la FCC a listé le produit au début du mois d’avril. Apple aura pris son temps pour cette nouvelle mouture : le Beats Solo 3 a été commercialisé il y a 8 ans ! Rien n’a vraiment filtré concernant les nouvelles fonctions ou spécifications de ce nouveau modèle, mais il semble déjà acquis que ce dernier prendra en charge le Spatial Audio (qui fait vraiment une sacré différence « immersive » sur certains morceaux).