Apple a proposé aujourd’hui la mise à jour iOS 18.5 et elle inclut un correctif de sécurité important pour le modem C1 de l’iPhone 16e. Il s’agit du premier modem conçu en interne par la firme de Cupertino.

Première correctif de sécurité pour l’Apple C1

Apple explique qu’un attaquant occupant une position privilégiée sur le réseau peut être en mesure d’intercepter le trafic réseau. Ce problème a été résolu grâce à l’amélioration de la gestion de l’état. Cette amélioration implique probablement de nouvelles vérifications pour empêcher les attaquants d’exploiter les faiblesses lors des transitions entre différents modes opératoires.

Apple a corrigé cette faille au niveau du baseband. En clair, un pirate ayant accès à l’infrastructure d’un réseau mobile aurait pu exploiter cette vulnérabilité pour espionner les communications ou mener une attaque de type « attaque de l’homme du milieu », qui est davantage connue pour son nom anglais « man-in-the-middle ».

Le baseband de C1 joue un rôle central dans le traitement des signaux. Il encode et décode les données échangées entre l’appareil et le réseau de l’opérateur, tout en gérant les appels, les messages et les connexions Internet.

Au total, iOS 18.5 vient boucher 33 failles de sécurité concernant le traitement d’images, l’historique des appels, le Bluetooth, l’analyse de fichiers, FaceTime, Notes ou encore WebKit. Les informations sont à retrouver sur cet article dédié. Apple précise qu’aucune de ces failles n’a été exploitée activement.

Au-delà de la sécurité, voici les notes d’Apple pour les nouveautés d’iOS 18.5 :