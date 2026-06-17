Apple progresse avec le développement de l’iPhone Air de nouveaux détails voient le jour aujourd’hui. Selon Bloomberg, Apple prévoit sa sortie pour le printemps 2027 avec deux nouveautés.

L’iPhone Air 2 corrigera ses défauts

L’iPhone Air 2, qui a pour nom de code V62, est en phase de tests avancés. Apple a directement répondu aux reproches formulés contre la première génération, lancée en septembre 2025 : le nouveau modèle embarquera un deuxième capteur photo à l’arrière, un ultra grand-angle absent du modèle initial, dont le capteur unique avait suscité de vives critiques. Le design, lui, restera inchangé, Apple misant sur la continuité du format ultra-fin.

Apple travaille également à améliorer l’autonomie avec une nouvelle batterie et des optimisations logicielles, autre point faible régulièrement pointé par les utilisateurs du premier iPhone Air

En outre, le smartphone intégrera la puce A20 Pro, le même processeur que l’on retrouvera dans les iPhone 18 Pro. Ce modèle rejoindra l’iPhone 18 standard lors d’un lancement commun prévu au printemps 2027.

Pour rappel, le nouveau calendrier d’Apple s’articule désormais en deux temps distincts par année. Cet automne, Apple concentrera ses annonces sur les modèles premium avec l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max, et surtout, l’iPhone Ultra, à savoir le premier smartphone pliable du constructeur pour concurrencer Samsung, Google, Huawei et les autres. Le printemps deviendra le rendez-vous des formats alternatifs et du renouvellement de la gamme standard, avec l’iPhone l’iPhone Air 2 pour le printemps 2027.

Pour l’automne 2027, on retrouvera la deuxième génération de l’iPhone pliable et l’iPhone des 20 ans décliné en deux tailles d’écran. L’écran incurvé débordera sur les bords de l’appareil dans un design inédit pour Apple.