Selon le leaker Digital Chat Station sur Weibo, l’iPhone Air 2 pourrait devenir le seul smartphone haut de gamme ultra-fin de prochaine génération à être commercialisé. Les ventes mitigées de l’iPhone Air original ont convaincu Xiaomi, Vivo et Samsung de renoncer à leurs propres projets dans ce segment.

Les smartphones ultra-fins ont du mal

L’iPhone Air n’aurait franchi la barre des 700 000 activations qu’après plusieurs baisses de prix successives depuis son lancement en septembre 2025, selon les affirmations du leaker. Une enquête menée en octobre 2025 relevait « pratiquement aucune demande » pour le smartphone ultra-fin d’Apple. De son côté, l’analyste Ming-Chi Kuo a rapporté que les fournisseurs avaient été invités à réduire leurs capacités de production de plus de 80 % entre le lancement et le début 2026. Le téléphone est aujourd’hui considéré comme entièrement hors de production.

Les rivaux ont tiré les mêmes conclusions. Xiaomi, qui préparait un modèle qualifié en interne de « vrai iPhone Air », et Vivo, qui visait l’ultra-finesse sur sa gamme, ont tous deux stoppé leurs projets. Samsung a annulé le Galaxy S26 Edge après les mauvaises performances du Galaxy S25 Edge. Un fabricant chinois non identifié, qui n’avait écoulé que 50 000 exemplaires sur son propre modèle ultra-fin, verrait son modèle suivant comme étant « très incertain » et vraisemblablement annulé.

Apple maintient le cap avec un iPhone Air 2

Malgré ce bilan, le leaker Fixed Focus Digital a affirmé le mois dernier qu’Apple prévoit de produire au moins deux générations de l’iPhone Air indépendamment des ventes. Le lancement de l’iPhone Air 2 est attendu au printemps 2027 dans le cadre d’un nouveau calendrier fractionné qui réserve l’automne 2026 à l’iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et au premier iPhone pliable.

Apple reverrait en profondeur son nouveau smartphone ultra-fin pour répondre aux principales critiques de l’original :

Deuxième capteur photo à l’arrière arrière (Ultra Wide) en complément du capteur principal 48 mégapixels

Prix de lancement réduit

Poids allégé

Refroidissement à chambre à vapeur

Batterie de plus grande capacité

Module Face ID ultra-fin commandé aux fournisseurs pour libérer de l’espace interne

Apple utiliserait également la technologie d’écran OLED CoE (Color Filter on Encapsulation) de Samsung sur l’iPhone Air 2, après l’avoir intégrée sur le modèle pliable. Cette dalle plus fine et plus lumineuse représente un gain notable par rapport à la génération actuelle.