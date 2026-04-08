Malgré des ventes décrites comme mauvaises depuis son lancement en septembre 2025, Apple ne renoncera pas à l’iPhone Air. Le leaker Fixed Focus Digital affirme sur Weibo qu’Apple proposera le smartphone sur « au moins deux générations, quels que soient les résultats de ventes ». Le même leaker confirme par ailleurs que l’iPhone 18 standard n’apportera quasiment aucun changement extérieur.

Le bilan de l’iPhone Air est plutôt sévère. Une enquête de KeyBanc Capital Markets a fait état d’une « demande quasi nulle » pour l’appareil. Les fournisseurs ont réduit leurs capacités de production de plus de 80 % entre le lancement et le premier trimestre 2026 : Luxshare a cessé la fabrication dès octobre, Foxconn devait suivre fin décembre, laissant le smartphone le plus fin d’Apple entièrement hors production.

L’iPhone Air rejoint ainsi une liste peu flatteuse : les iPhone 12 mini, iPhone 13 mini, iPhone 14 Plus et iPhone 15 Plus avaient connu le même sort, chacun limité à deux générations. Apple a ensuite décidé d’y mettre un terme.

Un iPhone Air 2 pour corriger les défauts du modèle actuel

Apple ne se contente pas de reconduire le modèle. L’iPhone Air 2 intégrerait un second capteur photo au dos, un objectif ultra grand-angle Fusion de 48 mégapixels, répondant directement à la critique la plus récurrente envers le modèle actuel. La fiche technique vise aussi une réduction du poids, l’ajout d’une chambre à vapeur pour le refroidissement, une batterie plus grosse, un module Face ID plus fin, ainsi que la puce A20 et le modem C2 pour la 5G.

L’iPhone 18 standard, quant à lui, s’annonce comme une mise à jour incrémentale : puce A20, modem C2, 12 Go de RAM, capteur photo frontal de 24 mégapixels et un bouton « Commande de l’appareil photo » simplifié, le tout dans un châssis quasi identique au modèle actuel. Apple modifiera par ailleurs son calendrier de lancement habituel : les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone pliable sortiront en septembre 2026, tandis que les iPhone 18 standard, iPhone 18e et iPhone Air 2 suivront au printemps 2027, une stratégie visant à préserver les ressources et maximiser les revenus sur les modèles premium en premier.