Apple prépare deux modèles pour son iPhone des 20 ans, avec pour noms de code V73 et V74, une sortie en 2027 et deux tailles écran, selon Bloomberg. L’iPhone pliable de deuxième génération arrivera également au même moment.

Deux modèles pour fêter le 20e anniversaire

Apple ne semble pas vouloir célébrer les 20 ans de l’iPhone avec un simple modèle, contrairement à l’iPhone X en son temps. L’idée est d’avoir deux tailles d’écran différentes. Les rumeurs ont déjà décrit un écran bord à bord enveloppé par du verre courbé sur tous les côtés, avec un rendu sans bordure.

En proposant deux variantes, Apple ne réserverait pas ce design à un seul appareil, mais à un duo calé sur les formats des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max attendus en septembre 2026. Dans cette logique, les modèles anniversaire pourraient reprendre des diagonales de 6,3 et 6,9 pouces.

Cette proximité de format montre aussi qu’Apple ne coupe pas les modèles anniversaire du reste de sa gamme. Au contraire, le fabricant semble l’adosser directement à sa famille Pro, avec des dimensions familières et une montée en gamme portée par le design.

De nouvelles puces plus puissantes

Le basculement le plus structurant se situe peut-être dans les processeurs. Les deux modèles de l’iPhone des 20 ans et le modèle pliable de deuxième génération doivent adopter une puce A21 gravée en 2 nm, tandis qu’un iPhone 19 distinct utiliserait une autre déclinaison de cette même génération, vraisemblablement moins ambitieuse.

Avant cela, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max de cette année doivent inaugurer l’A20 Pro, elle aussi annoncée en 2 nm. Cette étape compterait davantage qu’un simple gain de performances, puisqu’elle marquerait la première évolution depuis plusieurs années. En comparaison, la puce A19 Pro des iPhone 17 Pro a une gravure en 3 nm.