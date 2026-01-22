L’iPhone des 20 ans avec un écran sans bordure ni encoche pour 2027 pourrait bien être compromis. Alors que Mark Gurman de Bloomberg évoquait en mai dernier l’ambition d’Apple de créer un smartphone « tout écran », de nouvelles déclarations de Ross Young, analyste dans l’industrie des écrans qui a de bonnes sources, viennent tempérer ces attentes.

Dans un message sur X (ex-Twitter), Ross Young a clarifié ses prévisions, affirmant que la Dynamic Island réduite, attendue sur les iPhone 18 Pro cet automne, devrait perdurer jusqu’en 2027. Cette projection jette un froid sur l’hypothèse d’une refonte radicale pour l’iPhone des 20 ans.

Ross Young va plus loin en répondant à des questions. Il anticipe que les iPhone Pro de 2028 intégreront une perforation centrale dans l’écran (probablement logée au sein de cette même Dynamic Island miniaturisée) plutôt qu’un design réellement intégral. Cette chronologie reste cohérente avec une feuille de route qu’il avait partagée en juin 2025, repoussant l’arrivée d’un iPhone véritablement sans bordure ni encoche à l’horizon 2030.

L’hypothèse d’un iPhone ultra-premium à part

Cette divergence entre les rumeurs pourrait s’expliquer de plusieurs manières. Il est possible que les informations de Ross Young soient datées, les chaînes d’approvisionnement évoluant rapidement. Apple pourrait avoir accéléré le développement des technologies permettant de dissimuler les composants de Face ID et la caméra selfie sous la dalle, dépassant ainsi les estimations actuelles.

Une autre théorie subsiste : Apple pourrait reproduire la stratégie de 2017. Lors du lancement de l’iPhone 8, la firme avait dévoilé l’iPhone X comme un modèle spécial anniversaire. De la même façon, un appareil exclusif pourrait être présenté en 2027 pour les 20 ans, positionné au-dessus de la gamme Pro.

Cet iPhone ultra-premium pourrait inaugurer le design « tout écran » décrit par Mark Gurman, tandis que les iPhone Pro conserveraient la Dynamic Island réduite. Mais avant de découvrir cela, il y aura les iPhone 18 Pro et Pro Max qui arriveront en septembre 2026. Pour l’iPhone des 20 ans, ce sera logiquement en septembre 2027.