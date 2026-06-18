Apple TV tient l’une de ses grandes nouveautés comiques de la rentrée. La plateforme lancera Brothers le mercredi 23 septembre 2026, avec deux premiers épisodes disponibles dès le jour de sortie, puis un nouvel épisode chaque semaine jusqu’au 4 novembre. La saison au complet comptera huit épisodes.

Une amitié culte transformée en fiction familiale

La série réunit Matthew McConaughey et Woody Harrelson, deux acteurs déjà associés dans True Detective, qui jouent ici des versions fictionnalisées d’eux-mêmes. L’intrigue part d’un secret inattendu : les deux amis pourraient en réalité être frères !

Le point de départ est volontairement chaotique. Après l’échec du mariage de sa fille, Woody débarque avec sa famille au ranch texan de Matthew, à Austin, pour un séjour censé apaiser les tensions. Mais la mère de Matthew, Ma Mac, interprétée par Holland Taylor, laisse échapper un vieux secret familial qui bouleverse tout l’équilibre du groupe.

Une comédie prometteuse

Alors que Woody retourne la propriété pour découvrir la vérité, Matthew doit gérer une autre crise : une possible candidature au poste de gouverneur du Texas. Apple décrit Brothers comme une histoire « chaleureuse, chaotique et follement drôle » sur l’amitié, la famille, la célébrité et la frontière trouble entre mythe et réalité.

La série est dirigée par Lee Eisenberg, connu pour The Office, Jury Duty et Lessons in Chemistry. Le casting comprend aussi Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan et Oona Yaffe.