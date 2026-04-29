Apple TV continue de miser sur ses séries « feel good ». Après avoir confirmé la troisième saison de Shrinking et annoncé la date de diffusion de la 4ème saison de Ted Lasso, la plateforme confirme le retour de Trying, une comédie britannique saluée par les critiques et le public, pour une cinquième saison dont la date de sortie a été fixée au 8 juillet 2026.

Une comédie Apple TV saluée par la critique

Lancée en 2020, Trying suit Nikki et Jason (interprétés par Esther Smith et Rafe Spall), un couple londonien confronté à l’infertilité, puis au parcours complexe de l’adoption et de la famille d’accueil. Avec son ton plein de tendresse, son humour discret et ses personnages profondément humains, la série s’est imposée comme une alternative intimiste aux grandes productions du catalogue Apple.

Cette nouvelle saison s’annonce plus mouvementée pour Nikki et Jason. Le pitch : « La saison cinq voit Nikki et Jason gérer les conséquences de l’arrivée de Kat, la mère biologique de Princess et Tyler, à leur porte, et le tourbillon de chaos qu’elle apporte dans leur vie de famille désormais installée. »

Avec un score critique de 96 % sur Rotten Tomatoes, cette série mérite sans doute de toucher un public plus large, au même titre que des comédies à succès comme Ted Lasso ou Shrinking.

A peine annoncée et déjà datée

Comme d’habitude, Apple TV prévoit une diffusion hebdomadaire : le premier épisode sera proposé le mercredi 8 juillet, puis les suivants arriveront chaque semaine jusqu’au 26 août. En France, l’abonnement Apple TV est actuellement proposé à 9,99 euros par mois, avec une période d’essai de sept jours pour les nouveaux abonnés.