Apple TV vient de préciser le calendrier de sortie de l’une de ses séries les plus attendues de 2026. La plateforme a en effet confirmé que Imperfect Women, un thriller psychologique porté par un casting assez prestigieux, sera diffusé sur la plateforme de streaming d’Apple à partir du 18 mars 2026.

Une diffusion hebdomadaire au printemps 2026

La série débutera avec un premier épisode le 18 mars, avant de proposer un nouvel épisode chaque mercredi jusqu’au 29 avril. Apple dévoile également une première image officielle réunissant Elisabeth Moss, Kerry Washington et Kate Mara, les trois principales protagonistes de cette nouvelle série thriller.

On March 18, the unraveling begins. Elisabeth Moss, Kerry Washington and Kate Mara star in #ImperfectWomen, a new psychological thriller coming to Apple TV. pic.twitter.com/WwwloZgz59 — Apple TV (@AppleTV) December 18, 2025

Un drame intime sur fond de crime

Imperfect Women suit le destin de trois amies de longue date dont la relation vole en éclats après un meurtre. À mesure que l’enquête progresse, des secrets enfouis refont surface et mettent à l’épreuve des décennies de loyauté.

Un casting et une équipe créative de premier plan

Outre Elisabeth Moss, Kerry Washington et Kate Mara, le casting de la série réunit Leslie Odom Jr, Joel Kinnaman et Corey Stoll. La réalisation est assurée par Lesli Linka Glatter et Jet Wilkinson, sur un scénario adapté du roman éponyme d’Arminta Hall.