Apple résiste mieux que la plupart de ses concurrents dans un marché mondial du smartphone sous pression. Selon les dernières données de Counterpoint Research, les ventes d’iPhone ont progressé de 10 % sur un an entre le 11 et le 17 mai 2026, alors que l’ensemble du secteur reculait de 8 % sur la même période !

Apple et Huawei échappent au ralentissement général

Cette séquence marque la neuvième semaine consécutive de baisse pour le marché mondial des smartphones. Dans ce contexte difficile, Apple et Huawei font figure d’exceptions. Le groupe chinois affiche une progression encore plus forte, avec des ventes en hausse de 23 % sur un an.

Les autres grands fabricants restent en retrait. Samsung limite la casse avec un recul de 1 %, tandis qu’Oppo chute de 10 %, Xiaomi de 17 % et Vivo de 19 %. Les marques plus petites, regroupées dans la catégorie « autres », baissent également de 19 %.

La pénurie de mémoire bouleverse les stratégies

Counterpoint estime que les promotions en Chine et en Inde n’ont pas suffi à relancer la demande. Le secteur reste pénalisé par la hausse des prix de la mémoire, qui pousse les fabricants à modifier leurs calendriers de lancement, augmenter certains tarifs et réduire les coûts sur plusieurs composants.

Tarun Pathak, directeur de recherche chez Counterpoint, résume ainsi la situation : « Il est désormais clair que les prix de la mémoire resteront élevés pendant le reste de 2026, et les fabricants ont adapté leur stratégie. » L’analyste évoque notamment des hausses de prix, des repositionnements produits et des appareils qui « font des compromis sur différentes fonctionnalités ».

La performance de l’iPhone montre qu’Apple conserve une chaîne d’approvisionnement plus solide et une meilleure maîtrise de ses prix que beaucoup de concurrents. Mais l’avantage pourrait être temporaire : Tim Cook a déjà reconnu que des hausses tarifaires devenaient « inévitables » face à l’explosion des coûts de RAM et de stockage.