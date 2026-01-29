Apple signe une nouvelle performance majeure sur le marché mobile. Selon les dernières estimations du cabinet Counterpoint Research, l’iPhone 16 s’est imposé comme le smartphone le plus vendu au monde en 2025, consolidant la domination du constructeur californien face à Samsung et à l’ensemble de la concurrence Android.

Apple et Samsung trustent toujours le Top 10 mondial

Pour la quatrième année consécutive, Apple et Samsung se partagent l’intégralité du Top 10 des ventes mondiales. Ces dix modèles représentent à eux seuls près de 19 % des smartphones écoulés en 2025, ce qui illustre la forte concentration du marché autour des deux géants. Et tout comme en 2024, 7 iPhone trustent ce top 10, contre 3 mobiles Samsung.

Selon Harshit Rastogi, analyste chez Counterpoint Research, « Apple a conservé une présence dominante dans le classement, avec l’iPhone 16 en tête et un écart encore plus marqué avec les autres positions ». L’expert souligne également la forte dynamique de la génération suivante, l’iPhone 17, dont les ventes ont progressé de 16 % par rapport à la génération précédente lors de son premier trimestre complet de commercialisation.

L’iPhone 16e et l’entrée de gamme premium séduisent de nouveaux utilisateurs

L’introduction de l’iPhone 16e en 2025 a permis à Apple d’élargir sa base d’utilisateurs. Ce modèle plus accessible facilite l’entrée dans l’écosystème iOS tout en conservant les principales innovations logicielles et matérielles de la marque. Le Japon et les États-Unis se sont distingués comme les marchés les plus porteurs pour cette version. Côté Android, Samsung place trois modèles dans le classement, avec le Galaxy A16 5G en tête des ventes du segment.

Pour 2026, les analystes anticipent une tension sur les composants mémoire, susceptible d’impacter surtout les smartphones d’entrée et de milieu de gamme dans les marchés émergents. Cette situation pourrait renforcer encore la domination des modèles premium, alors que les offres de financement, de reprise et le marché du reconditionné devraient jouer un rôle clé dans la dynamique de renouvellement