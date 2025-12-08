Un an après sa sortie, l’iPhone 16 continue de régner sur le marché mondial des smartphones. Selon les données de Counterpoint Research pour le troisième trimestre 2025, le modèle standard d’Apple s’impose comme le smartphone le plus vendu au monde sur cette période. Cette performance durable s’explique par la demande soutenue des utilisateurs remplaçant d’anciens modèles, des promotions opérateurs agressives (selon les pays) et son succès dans les régions où les appareils ultra-premium sont moins accessibles.

L’iPhone 16 est devant les autres

Voici le classement des 10 smartphones les plus vendus au T3 2025 :

iPhone 16

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Galaxy A16 5G

Galaxy A06

Galaxy A36

Galaxy A56

Galaxy A16 4G

iPhone 17 Pro Max

Malgré sa domination sur le trimestre, l’iPhone 16 voit arriver une concurrence interne féroce. L’iPhone 17 Pro Max a réussi l’exploit de se hisser dans le top 10 trimestriel et de devenir le smartphone le plus vendu du mois de septembre 2025, en dépit d’une disponibilité limitée en fin de période.

Ce succès immédiat est porté par une vague massive de renouvellement des utilisateurs équipés durant la période du Covid-19. Les nouveautés, telles que le téléobjectif 48 mégapixels avec un zoom optique 8x et le nouveau système de refroidissement par chambre à vapeur, ont convaincu les acheteurs en quête de performances photo et thermiques accrues.

Si Apple occupe le podium, Samsung confirme sa stratégie de volume en plaçant cinq modèles de ses Galaxy A dans le top 10 mondial. Cependant, il n’y a aucun smartphone Samsung haut de gamme dans le top 10.

Un succès pour les smartphones pliables

Parallèlement, Samsung domine un secteur où Apple brille pour l’instant par son absence : les smartphones pliables. Les ventes mondiales de cette catégorie ont bondi de 14% sur un an, atteignant un volume record. Ce dynamisme est largement attribué au succès des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7. Des deux, c’est surtout le Galaxy Z Fold 7 qui est plébiscité pour son design affiné et sa charnière plus robuste.

Apple va se lancer sur le marché des smartphones pliables en 2026 avec l’iPhone Fold. Plusieurs rumeurs ont déjà circulé.