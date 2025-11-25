Le premier iPhone pliable d’Apple, prévu pour l’automne 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro, proposerait trois caractéristiques techniques qui devraient être une valeur ajoutée par rapport à la concurrence.

Pas de pli visible sur l’iPhone Fold

L’écran principal de 7,8 pouces (une fois déplié) pourrait bien résoudre le défaut esthétique le plus persistant des smartphones pliables : la trace au niveau de la charnière. UDN affirme qu’Apple a travaillé de manière intensive sur la conception de l’écran et du mécanisme de pliage. Le résultat serait le tout premier modèle du marché sans pliure visible.

Cette prouesse s’accompagnerait d’un changement ergonomique : l’abandon de Face ID au profit de Touch ID pour l’authentification biométrique. L’appareil disposerait également d’un écran de 5,5 pouces à l’extérieur pour l’usage lorsque le téléphone est fermé.

Une caméra sous l’écran de 48 mégapixels

Une autre nouveauté concerne la partie photo. JP Morgan indique que l’iPhone Fold intégrerait un capteur photo de 24 mégapixels sous l’écran interne. Il s’agirait d’une première.

Jusqu’ici, les concurrents sous Android se contentent de capteurs sous l’écran de 4 ou 8 mégapixels, souvent au prix d’une qualité d’image dégradée. Si cette caractéristique se confirme, cela signifierait qu’Apple a réussi une percée technologique en matière de transmission de la lumière et de clarté d’image. Ce capteur invisible complèterait un système photo comprenant une caméra frontale poinçonnée classique et un module arrière à double objectif de 48 mégapixels.

Une grosse batterie

Le troisième atout maître de cet appareil réside dans sa batterie. L’analyste Ming-Chi Kuo a évoqué l’utilisation de cellules à haute densité. Apple testerait des capacités comprises entre 5 400 et 5 800 mAh, tandis que le leaker Instant Digital assure sur Weibo que la capacité finale dépassera « définitivement » les 5 000 mAh.

Ce serait tout simplement la plus grosse batterie jamais intégrée dans un téléphone Apple, surpassant même les 5 088 mAh de l’iPhone 17 Pro Max.

Une telle capacité placerait l’iPhone Fold en position de force face à ses rivaux : 4 400 mAh pour le Samsung Galaxy Z Fold 7 et 4 821 mAh pour le Google Pixel Fold. Cependant, la concurrence chinoise reste féroce sur ce point, avec le Honor Magic V5 (5 820 mAh grâce au silicium-carbone) et le Vivo X Fold 5 qui domine la catégorie avec 6 000 mAh.

Ces technologies de pointe auront un coût. Le prix estimé oscillerait entre 2 000 et 2 500 dollars aux États-Unis, ce qui en ferait l’iPhone le plus cher de l’histoire.