Il va falloir mettre le prix pour acheter le premier iPhone pliable d’Apple et il se murmure aujourd’hui que le tarif pourrait être de 2 399 dollars. Cette estimation, qui vient de l’analyste Arthur Liao du cabinet Fubon Research, place le futur appareil dans la fourchette haute des prévisions. L’analyste Ming-Chi Kuo anticipait déjà un prix compris entre 2 000 et 2 500 dollars, tandis que Mark Gurman de Bloomberg table sur environ 2 000 dollars.

L’iPhone pliable plus cher que la concurrence

L’iPhone pliable d’Apple se distinguerait nettement de ses rivaux directs sur le plan financier. Le Galaxy Z Fold 7 de Samsung démarre à 1 999 dollars, bien que régulièrement proposé à un tarif inférieur. Le Pixel 10 Pro Fold de Google s’affiche quant à lui 1 799 dollars, avec des réductions fréquentes. En France, le Galaxy Z Fold 7 de Samsung débute à 2 102 euros officiellement (avec un prix un peu inférieur chez Amazon). Du côté du Pixel 10 Pro Fold, le tarif est de 1 899 euros chez Google et les revendeurs comme Amazon.

L’écart s’avère encore plus significatif au sein même de la gamme d’Apple. L’iPhone 17 Pro Max, modèle le plus onéreux actuellement commercialisé, débute à 1 199 dollars aux États-Unis. Le smartphone pliable coûterait donc exactement le double. En France, le premier prix est 1 479 euros. Si l’on part du principe que ce sera également le double chez nous, alors l’iPhone pliable pourrait coûter 2 959 euros.

Des composants premium qui justifient le tarif élevé

Deux éléments expliquent ce positionnement tarifaire ambitieux : l’écran pliable et la charnière. Ces composants haut de gamme propulsent mécaniquement le prix vers les estimations les plus élevées du marché. Fubon Research souligne que ces choix technologiques détermineront largement l’acceptation du produit par les consommateurs.

L’appareil embarquerait un double système photo arrière avec des capteurs grand-angle et ultra grand-angle, complété par deux caméras frontales. En revanche, la technologie d’ouverture variable développée pour les iPhone 18 Pro ne serait pas intégrée à ce modèle pliable.

Fubon Research anticipe des ventes d’environ 5,4 millions d’exemplaires en 2026 pour l’iPhone pliable. Cette projection intervient dans un contexte où la demande mondiale de smartphones pourrait fléchir. Les appareils pliables représenteraient alors le seul point positif du marché cette année-là.

Le succès commercial dépendra directement du prix final fixé par Apple. Le fabricant devra trouver l’équilibre entre son positionnement premium habituel et l’acceptation d’un tarif qui double celui de son modèle le plus cher actuellement.