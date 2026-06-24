L’iPhone 18 Pro ne coûterait finalement pas beaucoup plus cher que son prédécesseur, malgré l’alerte lancée par Tim Cook sur l’explosion du prix des composants à cause de la pénurie de RAM. D’après une nouvelle analyse de la holding financière J.P. Morgan, la hausse pourrait se limiter à 50 dollars, voire à une fourchette de 50 à 100 dollars.

Une hausse de 50-100 dollars pour l’iPhone 18 Pro ?

Le point de départ du débat reste l’iPhone 17 Pro, vendu à partir de 1 099 dollars (1 329 euros en France). Jusqu’à récemment, la plupart des analystes, dont Ming-Chi Kuo, anticipaient un maintien des prix de base pour la prochaine génération. Le changement de ton est venu d’Apple, lorsque Tim Cook a reconnu que « Malheureusement, les augmentations de prix sont inévitables. Nous faisons de notre mieux pour amortir les hausses considérables qui nous sont répercutées et nous avons essayé de protéger nos clients de ces hausses, mais la situation est devenue intenable ».

À la suite de cette déclaration, le Wall Street Journal a imaginé l’effet de la hausse des coûts sur la RAM, le stockage et les capteurs photo. Le journal a ainsi avancé l’hypothèse d’un iPhone 18 Pro débutant à 1 399 dollars, soit 300 dollars de plus que l’iPhone 17 Pro. Une telle projection a immédiatement ravivé les craintes d’une envolée tarifaire sur le haut de gamme d’Apple.

J.P. Morgan défend désormais une vision beaucoup moins alarmante. La banque estime qu’Apple pourrait absorber une partie de la hausse en compensant le coût de la mémoire par d’autres économies de production, notamment grâce à l’intégration de son propre modem maison. Selon cette analyse, l’augmentation finale serait donc contenue entre 50 et 100 dollars.

Was just looking at the research for iPhone price increases from JP Morgan They think it won't be that high for the iPhone 17/18/19 As in, they believe it could be a $50 increase in price. They'll save in other ways to offset memory, plus swapping to Apple modem for savings pic.twitter.com/he20kad7g5 — Max Weinbach (@mweinbach) June 23, 2026

Apple prépare peut-être le terrain

Au-delà des chiffres, cela peut se lire comme une manœuvre de communication. En laissant s’installer l’idée d’une hausse de prix massive, Apple prépare les acheteurs et les marchés au pire. Si le prix réel grimpe seulement de 50 dollars, l’annonce apparaîtra alors bien plus acceptable que si elle survenait sans avertissement préalable.

Cette méthode, qui consiste à promettre moins pour livrer plus, permettrait à Apple de reprendre la main sur le récit avant la présentation de l’iPhone 18 Pro en septembre. Le groupe reconnaît la pression exercée par le coût des composants, tout en gardant la possibilité de transformer une hausse modérée en bonne surprise. À ce stade, le signal envoyé par J.P. Morgan rassure nettement plus les futurs acheteurs que la projection la plus sévère du Wall Street Journal.