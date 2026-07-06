Apple a réactivé les paiements par carte bancaire pour les achats liés au compte Apple des utilisateurs en Inde, plus de quatre ans après leur suspension en mai 2022. Ce retour, rendu possible par une mise en conformité avec les règles de la Banque de réserve de l’Inde, illustre la façon dont le fabricant d’iPhone doit adapter ses services aux cadres locaux sur un marché devenu stratégique.

Depuis 2022, les utilisateurs de produits Apple en Inde s’étaient reportés sur UPI, le réseau de paiements en temps réel indien, les services bancaires et le solde du compte Apple pour régler leurs abonnements et achats numériques. Apple peut désormais accepter à nouveau des cartes bancaires Visa et Mastercard éligibles, en crédit comme en débit, pour les transactions liées à son écosystème.

La suspension de 2022 découlait directement du nouveau cadre imposé par la banque centrale indienne sur les paiements récurrents. Elle a durci les exigences autour de l’authentification forte et de la tokenisation, tout en interdisant aux commerçants de conserver les données de cartes. Apple a donc dû modifier son infrastructure de paiement pour se remettre en conformité avec ces obligations mises en place par étapes à partir de 2021.

Ce retour montre à quel point l’expérience de paiement d’Apple ne peut plus être pensée comme un système uniforme à l’échelle mondiale. L’entreprise fait déjà face à des contraintes comparables sur d’autres marchés comme l’Europe, le Japon ou la Corée du Sud, où les réglementations locales imposent des compromis sur l’intégration de ses services et de l’App Store.

Bientôt Apple Pay en Inde ?

L’absence de paiement direct par carte bancaire n’a pas empêché les services d’Apple de progresser en Inde à un rythme à deux chiffres. Le groupe a continué de s’appuyer sur des solutions locales largement adoptées, en particulier UPI qui a pris une place centrale dans les usages numériques du pays. Le retour des cartes bancaires reste toutefois important à mesure que la base d’utilisateurs d’Apple s’élargit et que les revenus pour les services pèsent davantage.

Cette réactivation pourrait aussi relancer les spéculations autour d’un éventuel lancement d’Apple Pay en Inde. Aucune annonce officielle à ce sujet pour le moment, mais le rétablissement d’un lien direct avec les réseaux Visa et Mastercard remet le sujet dans le débat. Le terrain reste complexe car l’Inde dispose déjà d’un écosystème de paiement très structuré autour d’UPI et d’acteurs locaux solidement installés.