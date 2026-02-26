Apple est en pourparlers avancés avec les principales banques indiennes, ainsi que Visa et Mastercard pour proposer Apple Pay en Inde, rapporte Bloomberg. Ce lancement, prévu pour le milieu de 2026, marque une étape cruciale dans la stratégie d’expansion du fabricant d’iPhone dans le pays le plus peuplé du monde.

Une intégration d’Apple Pay adaptée à l’Inde

L’arrivée d’Apple Pay s’inscrit dans une volonté de séduire une classe moyenne indienne en pleine explosion. Bien que le calendrier puisse encore évoluer, les discussions en cours avec des banques telles que ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, ainsi que Mastercard et Visa, témoignent de l’envie d’un lancement sur place.

Pour connaître un succès, Apple Pay devrait s’appuyer sur UPI (Unified Payments Interface), le système de paiement instantané soutenu par l’État qui domine largement le secteur des transactions numériques en Inde, tout en supportant les paiements par carte classiques.

Le timing de ce lancement bénéficie d’un changement réglementaire très favorable. Fin 2025, la banque centrale indienne a autorisé l’utilisation de l’authentification biométrique (empreinte digitale ou reconnaissance faciale) pour valider les paiements numériques, remplaçant ainsi l’envoi traditionnel de codes par SMS. Cette nouvelle règle s’aligne parfaitement avec les technologies de sécurité d’Apple, à savoir Face ID et Touch ID, utilisées pour les paiements en magasin, sur le Web et dans les applications.

Un marché ultra-concurrentiel aux retombées prometteuses

L’Inde compte plus de 750 millions d’utilisateurs de smartphones profitant de forfaits mobiles abordables, ce qui en fait l’un des marchés de paiements numériques à la croissance la plus rapide au monde. Apple devra toutefois y affronter des concurrents redoutables et déjà bien établis, tels que Google Pay, PhonePe (contrôlé par Walmart), Amazon, ainsi que des champions locaux comme Paytm.

Cependant, l’enjeu est double pour Apple. D’abord, il faut stimuler son chiffre d’affaires pour les services en prélevant sa commission habituelle sur les transactions d’Apple Pay. Ensuite, il y a le fait de booster les ventes de son matériel (iPhone, Apple Watch, iPad et Mac) grâce à l’attrait de son service de paiement. Avec une part de marché actuelle d’environ 10 % sur les ventes de smartphones en Inde, la marge de progression de l’entreprise reste immense face à la domination des appareils Android d’entrée de gamme.

Ce lancement prochain d’Apple Pay s’accompagne d’une puissante offensive. Apple utilise de plus en plus l’Inde comme un centre de production majeur pour exporter ses iPhone vers les États-Unis. Cette diversification lui permet de réduire sa dépendance historique à la Chine et de protéger ses clients américains contre les hausses de prix liées aux droits de douane imposés par l’administration Trump.

En parallèle, l’entreprise accélère son ancrage physique. Apple ouvre aujourd’hui même son sixième Apple Store dans le pays, situé à Mumbai. Comme le souligne régulièrement Tim Cook, le patron d’Apple, les ventes en Inde connaissent une croissance très rapide, faisant de ce marché un levier fondamental pour l’avenir de la firme.